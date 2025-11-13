聽奧團出征東京 李洋送機

運動部長李洋（前右）13日到桃園國際機場第一航廈出境大廳，為2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團送機，現場親切地與團員大玩自拍。（中央社）

本報綜合報導

運動部長李洋13日到桃園機場為東京聽奧代表團送機，他更逐一與選手擊拳打氣，除了祝福有好的表現，曾身為運動選手的他也表示，未來運動部在選手的照顧上一定會越來越進步。

2025東京達福林匹克運動會將於15日至26日登場，李洋上午特別到桃園國際機場第一航廈出境大廳，為2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團送機，他不但親切地與團員大玩自拍，更逐一與選手教練們擊拳打氣送上祝福。

李洋表示，選手們經過長期備戰，這次是2009年台北達福林匹克運動會後最大團，代表團總人數達150人，參加11項競賽種類，共計76名選手，有20名選手是今年第1次參與，相信新的力量可以讓這次運動會有更好的力量，他自己曾經身為選手，未來運動部在選手的照顧一定會越來越進步，這次由政務次長鄭世忠帶隊，相信能給選手最好的待遇及照顧。

2025聽奧代表團團長林昭穎也透過手語致詞，感謝運動部長官支持聽障奧運代表隊，這次代表隊做了長期的備戰計畫，「我們是歷屆以來最好的資源、最好的待遇、最好的服務」，「到了東京我們全力以赴，爭取佳績」。