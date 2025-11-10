聽奧百年盛會 11/15-11/26在東京舉行

公視記者牛暄文以手語介紹：「保齡球一直以來都是台灣聽障奧運的獎牌庫，上一屆巴西南卡西亞斯聽奧保齡球項目延期，並改到馬來西亞舉行。但代表隊表現傑出，奪下1金6銀6銅。不過這次東京聽奧賽制修改，不但比賽項目減少，選手也從12人縮少到8人，對代表隊來說影響不小。」

無論是經驗豐富的老將還是初次參賽的新秀，大家都抓緊時間練習，適應新的比賽節奏。聽奧保齡球選手張堯茜表示：「個人比完六局並選出24名後，再進行循環賽，最後才能打四強賽。這是新的賽制，所以我們有點壓力。」

個人賽以往打完預賽，前四名就能晉級。現在改成複賽還要打循環賽，由各組第一名再拚四強。雙人和團體賽也改成貝克賽方式，每局由選手依棒次輪流出手，更考驗團隊默契。

聽奧保齡球教練周妙玲說明：「（我們會）模擬比賽，然後邀請一些選手來協助他們訓練。我們希望讓他們盡快來適應這個比賽的方式。」

由於比賽時間拉長、體力消耗大，教練也特別加強體能訓練。

男子隊由兩位資深老將搭配兩名新秀出賽，上一屆雙人賽金牌得主陳建豪特地為東京聽奧升級裝備。聽奧保齡球選手陳建豪說：「保齡球要換新的，不要拿舊的，新的比較好用，丟出去會比較有力量。」

首次參加聽奧的盧泰安則初生之犢不畏虎，志在奪牌。盧泰安選手補充：「教練有提醒我動作細節的修正調整，改得更標準，比較好丟出全倒。」

女子隊四名選手都有聽奧團體金牌經驗，其中林雅琴希望能克服緊張，讓表現更穩定。林雅琴選手坦言：「有時候會緊張、會害怕，希望心臟可以大顆一點，不要害怕，穩穩地丟，這樣就OK。」

教練表示，隊上選手實力平均，雖然賽制有變，但信心不變。目標是男子、女子代表隊各奪下一面金牌。