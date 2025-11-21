聽奧羽球女單闖金牌戰 沈彥汝帶傷奮戰奪銀

聽奧羽球女單金牌賽來到賽末點，沈彥汝發球，面對韓國選手的猛攻，最後1球掛網，拿下銀牌。

聽奧羽球女單銀牌沈彥汝表示，「其實我為了這次的比賽，準備了非常的多，然後也加強了自己的體能的部分，這一次我覺得是最大的努力 。」

聽奧羽球教練姜凱心認為，「主要是她自己在關鍵的時候，她的心態比較放不開，因為她可能也覺得對自己有期待，然後我們平常訓練的時候也是很辛苦，所以她就是在發揮的時候，確實是會比較謹慎一點。」

前一日比賽中她不慎拉傷大腿，但仍帶傷上陣挺進金牌戰。面對韓國選手的凌厲攻勢，沈彥汝首局一度陷入被動；第2局調整節奏後雙方拉鋸激烈，她扳回一城，但決勝局仍不敵對手，雖然無緣金牌，仍奪下她四度參加聽奧以來個人賽的第一面獎牌。

同日，男單鄭成鼎，以及女雙沈彥汝、范榮玉也在銅牌戰登場，可惜分別以1比2、0比2落敗。

保齡球男子雙人賽方面，蔡林炘、謝盛福，以及陳建豪、盧泰安2組搭檔雖然挺進預賽第2輪，但最終無緣晉級4強。

而22日台灣跆拳道代表團也將展開本屆首次賽事，期待能為台灣再添佳績。