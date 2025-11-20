聽奧》保齡球女子開胡 進帳兩面銅牌

中華健兒賽場持續發威！中華隊在2025 東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）賽事再報佳音，保齡球女子個人賽開胡，進帳兩面銅牌，目前台灣代表隊已累積 3 銀 4 銅。



保齡球四位女將先後通過預賽，林雅琴、陳怡妙挺進四強，陳怡妙在四強賽對上烏克蘭選手 ZHUKOVA Anzhelika，雖兩局未能突破，最後搶下本屆保齡球首面個人賽獎牌。



林雅琴則與韓國好手 AN Hyoungsook 纏鬥至決勝局，雖然最終以 1：2 僅以些微差距落敗，也摘下一面銅牌。

保齡球代表隊林雅琴選手於女子個人賽斬獲銅牌。（圖／運動部提供）

桌球代表隊則由王顗翔及楊榮宗與盧仕杰及郭岳東兩個組合出戰，19日雙雙收獲銅牌，盧仕杰及郭岳東兩人是首次在聽奧男雙賽事拿下獎牌，也創下參加國際賽事的新紀錄。



楊榮宗(左)、王顗翔(右)再度聯手搭檔，於男雙賽事搶下獎牌。（圖／運動部提供）

羽球方面，混雙三組全數晉級 16 強；網球代表選手林家文在 16 強，以 6：1、6：1 直落二取勝，順利挺進八強。



台灣連兩日的獎牌進帳與多項目晉級，後續包括羽球、桌球、網球等賽事將進入更為關鍵的淘汰階段，中華隊也將持續把握機會、力拚站上頒獎台。