聽奧》再添兩牌 台灣隊豐收1金6銀6銅

賽場上再傳佳績！2025東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今（25）日迎來賽程最終日，台灣隊靠著保齡球及羽球代表隊在混合團體賽的精采表現，再進帳1銀1銅。本屆賽會中華隊表現亮眼，累計奪下1金6銀6銅共13面獎牌。其中，保齡球女子團體在決賽直落二擊敗南韓，摘下本屆首金，展現堅強的團隊實力。



聽奧今日有射擊、保齡球、羽球及馬拉松等賽事進行，保齡球混合團體賽中華隊由張堯茜、林雅琴、陳建豪及謝盛福，在金牌戰迎擊韓國第二組合，雖然最後以166比177、199比209惜敗，但仍然摘下一面銀牌。



羽球方面，在爭銅牌戰時，強碰印度隊，雖然在第一點混雙未能取勝，但後續靠著女單沈彥汝、男單劉浩恩及男雙陳忠羿與鄭成鼎連下三點，終場以3比1力剋印度隊，收下這面得來不易的銅牌，同時這也是連續三屆在混合團體賽拿下獎牌。



運動部表示，選手與教練將於明（26）日分別返國，期許未來所有選手們能夠繼續突破佳績，持續為中華隊爭光。