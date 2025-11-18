聽奧》首牌出爐 危宇澤男子十項鐵人奪銀

中華健兒在賽場捷報！2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團，今（18）日由18歲新秀危宇澤，於男子十項全能賽事以5985分勇奪銀牌，拿下本屆首面獎牌。

這也是台灣睽違16年再度在聽奧十項全能項目奪牌，延續自2001～2009年間，由安慶隆所締造的金、銀、銅佳績。值得一提的是，安慶隆現以代表團教練身分在場見證新生代接班，象徵臺灣聽障田徑運動的世代傳承與長期培育成果。

安慶隆教練（右）跨世代現場見證危宇澤（中）在聽奧十項全能項目奪牌。（圖／運動部提供）

前年，危宇澤入選身心障礙運動潛力新秀培育計畫，去年代表台灣參加首屆世界聽障青年運動會，就奪下跳遠金牌及100公尺銀牌；同年出征世界聽障田徑錦標賽，也在青年男子組跳遠拿下金牌。

本屆東京聽奧是危宇澤轉攻男子十項全能的首場國際賽事。（圖／運動部提供）

本屆東京聽奧是危宇澤轉攻男子十項全能的首場國際大賽，儘管是該項目最年輕的參賽選手，但他展現高度抗壓能力、穩定節奏與堅毅鬥志，脫穎而出，成功斬獲銀牌，為台灣代表隊拿下好彩頭。

明(19)日賽程，將有田徑、羽球、桌球、網球、籃球及射擊等競賽，奪牌熱門的林家文也預計將於明日的網球女子單打中登場。