聽奧10公尺空氣手槍決賽 高雅茹獲第四名

公視記者牛暄文指出，「這裡是射擊比賽場館，由於日本對槍枝管制相當嚴格，場館並未開放一般民眾入場觀賽，10公尺空氣手槍預賽男子組，許明睿以第六名挺進決賽。女子組方面，高雅茹名列第四順利晉級，不過謝宛錚則無緣決賽，接下來帶您一起來看決賽的情況。」

上屆聽奧射擊拿下一銀一銅的高雅茹，在10公尺空氣手槍決賽開局亮眼，第一組5發打完衝上第二名，但第二組一記失誤射出6分，讓排名瞬間跌到第六。雖然她很快調整回來，一路追到第四名，最後仍因與前三名差距過大，被迫止步以第四名作收。

聽奧射擊選手高雅茹說道，「後來後面5發就有點被分數綁住了，就會一直想分數，原本動作就跑掉了，然後我就趕快轉換把它拉回來。」

接著看到男子組決賽，許明睿表情略顯緊張，期間多次閉眼調整，上午預賽前50發，他曾衝上第一，但後段出現失誤，以第六名進決賽，也讓心情受影響。決賽開局不順，前兩組共10發射出96.1分，在8名選手中暫居第六。進入單發淘汰後，他一度追上第四名，但後續表現下滑，退居第六名，最終提前被淘汰。

聽奧射擊教練唐嘉信表示，「進決賽之後，看得他出來他的心情並不是放得那麼開，所以一開始就有明顯的被抓住，然後幾發之後，始終放不開之後，他情緒大概就上來」

教練表示，19日還有許明睿與高雅茹搭檔的10公尺空氣手槍團體賽，團隊會把握時間調整，讓兩位選手回到平常水準，力拚為台灣拿下獎牌。