聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚

陳澤耀在影集《監所男子囚生記》表現搶眼，11月中旬在台宣傳時，心繫即將臨盆的DJ老婆雲鎂鑫，一結束工作馬上返回馬來西亞，28日開心報喜女兒「小雲寶」誕生，他感性分享陪產過程：「女兒出生被醫生喚醒的那一刻，哭聲響起，妳（雲鎂鑫）的眼淚也不停的滑下，我只能用一隻手拍著安撫妳，另一隻手幫妳擦眼淚。」

他升格當爸爸，在太太剖腹產前一天緊張到心亂如麻，為了平復心情，晚上將近10點還出門散步，試圖讓自己放鬆，散步時讓他回想起太太做試管嬰兒的辛苦過程，「真的太偉大，辛苦妳了。」他全程在產房陪伴，緊張到發抖，醫生請他剪臍帶時，眼眶全是溢滿的淚水，差點要掉落下來。

他強忍著不哭，讓太太很驚訝笑問：「沒想到你沒哭耶？」陳澤耀直呼：「一旦我哭了，妳一定會哭得停不下來，而且在妳和女兒哭的時候，我就更應該堅強的陪伴你們。」他感激自己有「爸爸」新身分，不好意思承認事後坐在走廊、聽著女兒哭聲時，有默默流淚。