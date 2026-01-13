聽女友的話！獨立開發者批「AI 是邪惡的」，宣布遊戲從Steam下架

Steam 平台上一款名為《Hardest》的獨立遊戲，其開發者 Rakuel 最近公開了一則引起社群討論的公告，他宣布將於 2026 年 1 月 30 日永久下架該作品。這款於 2025 年 7 月推出的 Roguelike 剪刀石頭布卡牌遊戲，因為在美術和音樂素材上大量使用了生成式 AI 技術，如今卻成為了開發者急著切割的對象，而這一切轉變的導火線，居然源自於開發者最近新交往的女朋友。

因為女友，發現 AI 是邪惡的？（圖源：Hardest）

Rakuel 在標題為「AI 很壞，遊戲將於 1/30 刪除」的更新公告中坦言，讓他做出此決定的關鍵，是一位剛交往一個月的女友。他表示，女友讓他深刻意識到 AI 技術並非真正「免費」，還對全球經濟和環境造成了巨大衝擊。他在文中嚴厲批評 AI 公司靠著吸辛苦工作者的資源獲利，而自己的遊戲假如繼續存在，就會成為助長這些公司獲得投資的藉口。他更直言，遊戲以目前充滿 AI 素材的形式存在，對於所有遊戲創作者和玩家來說都是一種恥辱。

Rakuel 回顧最早的開發歷程，是他在大學期間受由於環境氛圍和免費工具的誘惑，誤以為能無限制的生成圖像很方便，如今才驚覺這是錯誤的觀念。他強調，《Hardest》的核心程式碼完全由自己親手編寫，雖然基於倫理考量必須刪除現在的版本，但假如未來還有興趣，不排除使用真實創作的素材重新製作這款遊戲。而本作目前在 Steam 上的評價是褒貶不一。