聽好了！民進黨3縣市初選下週起跑 賴清德給3提醒：嚴禁相互攻訐

民進黨3縣市初選下週起跑，賴清德給3提醒。（民進黨提供）

民進黨布局2026年地方選舉，今（5）日也宣布，2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記，將於11月10日到14日，進行初選登記，民進黨主席、總統賴清德也給出3點提醒，「嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持」。

民進黨今日召開第21屆第55次中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德主席致詞。針對明年的地方選舉，民進黨為了提名最優秀的縣市長人選，已於週一公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下週一、11月10日到14日，進行初選登記。

賴清德說，目前，有意參加初選的黨內同志，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

因此，賴清德有3點提醒，希望所有爭取提名的同志能特別注意：第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。

第二，賴清德表示，台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範。希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

賴清德說，第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。此外，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢。

賴清德再次強調，一切的政治治理，都是從地方開始。有好的地方治理，才會有好的國家治理，只要地方政治踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前。

賴清德表示，對於明年的地方大選只有一個目標，就是全黨團結，舉薦卓越、優質的縣市長人選，來為地方建設、 為人民服務，共同為台灣的未來打拚。

