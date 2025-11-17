聽媽媽的話1／吳可熙夜間私約「重要人物」超警覺！勾手散步回家

9月20日吳可熙結束工作，走出影城。（圖／本刊攝影組）

吳可熙近日才剛忙完電影《失明》的宣傳活動，儘管工作行程滿檔，但她私底下卻是個孝順又低調的女兒。9月20日晚間，吳可熙在台北市中山區結束活動後，並未急著回家休息或參加其他應酬，而是跟媽媽來場母女的小約會。

吳可熙神秘兮兮回頭，警覺度很高。（圖／本刊攝影組）

吳可熙抵達日式燒烤餐廳，約會對象正是揭曉。（圖／本刊攝影組）

當晚，吳可熙穿著一身亮麗洋裝，在女助理的陪同下，步行離開影城。行經轉角處時，她還一度警覺地轉頭回望，彷彿在觀察是否有「可疑人物」跟隨，警覺度極高，神秘兮兮的態度，讓人好奇她是不是有什麼重要的約會。

吳可熙原來是跟媽媽來場晚餐約會。（圖／本刊攝影組）

吳媽媽似乎挺多事情想分享，母女吃飯話題不斷。（圖／本刊攝影組）

吳可熙獨自走了一段路，最終走進一家日式燒烤料理餐廳，而她約會的對象曝光，原來正是吳媽媽。母女倆同桌用餐，氣氛溫馨，吳媽媽似乎很多話想對女兒分享，看起來像是親切地叮嚀關心，而吳可熙則邊吃飯邊專心聆聽。

廣告 廣告

吃飽後，吳可熙陪著媽媽散步回家。（圖／本刊攝影組）

約莫一個小時候，吃完晚餐，母女倆心滿意足地步出餐廳，吳可熙一路陪伴著媽媽並肩散步回家，吳媽媽時而挽著吳可熙的手，看得出母女感情十分緊密呢。

吳可熙（左）在電影《失明》與林依晨相戀，但卻又與林依晨的兒子劉敬上演一場禁忌之戀。（圖／周子娛樂）

吳可熙曾提到媽媽對她很溫柔，是傳統上溫良恭儉讓、全心為家人付出的典型母親，媽媽一向開明、信任，支持所有她想做的事情。她在《失明》跟林依晨、劉敬演出禁忌三角戀，吳媽媽不僅二刷，還揪朋友一起進戲院支持，更讚她的演出令人「血脈噴張」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聽媽媽的話2／再忙也要陪伴 温貞菱夜市撒嬌逗樂媽媽 周湯豪把比莉寵成寶

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

車主好慘1／颱風豪大雨愛車泡水維修費高 盼政府多給力補助