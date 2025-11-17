聽媽媽的話2／再忙也要陪伴 温貞菱夜市撒嬌逗樂媽媽 周湯豪把比莉寵成寶

吳可熙陪媽媽吃飯，吃完邊散步邊聊天回家。（圖／本刊攝影組）

時報周刊CTWANT日前巧遇吳可熙日前在結束電影活動後，便趕緊跟媽媽來場母女小約會，就算工作再忙碌，也十分珍惜與家人相處的時間。

去年底本刊曾目擊收工後的温貞菱，不是抓緊時間交新朋友，而是跟媽媽來場母女夜市小約會，母女倆見面後，温貞菱將手上的花束獻給媽媽，隨後牽著媽媽的手逛街，邊走邊買點小吃。一路上，總是不停著上演著溫馨甜蜜的鏡頭，温貞菱時而雙手環抱著媽媽，時而將下巴靠在媽媽的肩膀上撒嬌，隨時緊緊牽住媽媽，看得出母女情深。温貞菱對媽媽極盡寵溺，讓媽媽開心不已，看得出她對媽媽還挺會撩的。

廣告 廣告

温貞菱帶著媽媽去逛夜市，沿路緊牽媽媽的手。（圖／本刊攝影組）

而演藝圈中與媽媽感情最好的，周湯豪絕對排在前三名，與比莉母子倆經常媒體直接一起去逛街吃飯形影不離，就算總是被說「媽寶」，周湯豪也會高EQ笑回：「媽媽是我的寶！」本刊也曾捕捉到周湯豪和比莉一起出門，母子倆邊走路邊聊天，走著走著走到了101大樓的購物中心，母子倆先在四樓的Prada挑選衣服，約兩個小時後走出店外，周湯豪手上已經是兩大袋，接著又逛了同層的其他品牌，逛完下樓到美食街排隊吃鼎泰豐，直到晚間七點半搭乘計程車回家。陪伴完媽媽之後，過了一個小時，周湯豪才又獨自出門到台北市通化街的酒吧報到。

周湯豪和媽媽比莉在鼎泰豐排隊等著吃晚餐。（圖／本刊攝影組）

先前演出《角頭》系列反派蠍子哥的懷秋，雖然比起「大嘴巴」偶像時期多了幾分江湖味，但戲外他是出了名的孝順，平時有空就會去家裡的韓式餐廳幫忙，今年7月還被本刊讀者目擊懷秋一身休閒打扮毫無遮掩，身穿素色白T搭配黑褲，頭髮也是打理乾淨，帶著媽媽跟兩位親友一起去吃台北市東區的川菜料理，事實上懷秋家中也有經營韓式餐廳，在東區巷弄中小有名氣，當天他應該是帶著媽媽好好休假，聚餐轉換一下心情，席間他話雖不多，但依舊有禮貌，表現大方得體，媽媽和兩名親友看起來也挺開心。

懷秋趁工作空檔，帶著媽媽跟親友一起去吃川菜。（圖／讀者提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聽媽媽的話1／吳可熙夜間私約「重要人物」超警覺！勾手散步回家

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

車主好慘1／颱風豪大雨愛車泡水維修費高 盼政府多給力補助