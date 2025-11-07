聽媽一句「買老破小」！ 他變身千萬富翁 35歲財務自由





加拿大安大略省一對年輕夫妻，雖各自從未拿過六位數美元年薪，卻在28歲就累積超過100萬美元（約新台幣3200萬元）淨資產，靠的不是高薪，而是「懂得讓錢滾錢」，靠「2方式」擁千萬身家。

根據《CNBC》報導，現年28歲的馬奎茲（Sebastian Marquez）與26歲妻子茱莉亞（Julia）住在安大略省。馬奎茲在16歲時，邊上學邊打工，在沃爾瑪上架、兼職養雞場工作，他當時存了8000美元（約新台幣25萬元），原打算買車。但母親勸他拿去翻修破屋會更划算。他調查後發現確實如此，便和母親協助下湊齊的9800美元（約新台幣30萬元）頭期款，買下一棟4萬8800美元（約新台幣151萬元）的房子，買下鎮上最小、破舊不堪的房子。

廣告 廣告

母親又出資1.4萬美元（約新台幣43萬元）協助整修。他透過YouTube自學裝潢技巧，6個月後便以8萬2200美元（約新台幣255萬元）售出，賺進人生第一桶金。自此之後，他迷上了「舊翻新」房屋。此後他接連翻修9棟房屋，累積約34萬美元（約新台幣1053萬元）獲利，奠定財富基礎，同時在沃爾瑪工作並完成大學學業。

報導指出，馬奎茲更關鍵的致富關鍵在於投資眼光。2019年，在母親建議下，他將約2.5萬美元（約新台幣77萬元）投入比特幣與以太幣，佔當時資產的約一成。如今這筆投資已增值約16倍，已超過40萬美元（約新台幣1238萬元），成為兩人資產中最亮眼的一塊。夫妻兩人目前約40%的財富來自加密貨幣，其餘來自房地產與投資帳戶。

他坦言，投資加密貨幣當初是場「賭注」，但選擇長期持有、控制風險，最終獲得豐厚報酬。馬奎茲表示：「重點不是你賺多少，而是你怎麼運用這些錢。」

馬奎茲與妻子目前擁有兩間房屋，其中一間為出租物件，每年帶來約1.4萬美元（約新台幣43萬元）租金收入。馬奎茲曾在沃爾瑪工作13年，從時薪7.6美元（約新台幣236元）的小員工一路做到副理，如今轉任銀行商業顧問，年收入約5.7萬美元（約新台幣177萬元），妻子則是年薪6.4萬美元（約新台幣198萬元）的護士。兩人合計年收入約13.6萬美元（約新台幣421萬元），但從未過度消費，始終維持嚴謹預算紀律。

兩人每月收入約9500美元（約新台幣29萬元），支出則控制在4300至5700美元（約新台幣13～18萬元）之間，每月固定檢視支出、追蹤資產變化，將15%收入投入指數型基金。他們沒有除房貸外的債務，還為6個月大的女兒建立投資帳戶。

馬奎茲笑稱自己是「試算表控」，連約會開銷都曾設表分攤。雖然財富自由在望，馬奎茲估計，若持續投資，他約可在35歲財務自由。他強調：「我不想提早退休，而是追求財務獨立與生活自由。」他笑說：「賺更多錢當然很好，但最重要的，是知道錢該怎麼花，怎麼讓它替你工作。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



「十年難一遇」的投資機會！ 英媒點名台積電：長期大贏家

124年都沒花完 遺產還翻200倍！ 諾貝爾基金「長期獲利祕密」曝光

曾遭原油正二歸零！他曝「4年槓桿歷程」44⭢430萬 網讚：少年股神