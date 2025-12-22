聽完蔡依林演唱會去跨年怎麼走 李四川要交通局規劃好動線
〔記者何玉華／台北報導〕捷運台北車站、中山商圈19日發生無差別攻擊後，台北市政府前市民廣場即將迎來大規模人潮聚集的跨年晚會，緊鄰的大巨蛋跨年夜當晚將有蔡依林演唱會在10點半結束；台北市副市長李四川今(22)天在道路交通安全會報提醒相關單位，聽完演唱會後的部分人潮可能前往市民廣場參加跨年晚會，交通局必須做好人潮動線規劃及更細節的交維計畫。
台北捷運公司今天在道安會報說明跨年疏運，將自31日下午4點開始到1月1日晚上12點結束，連續營運42小時不收班；採板南線、淡水信義線「2線進場」，板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」。因應大巨蛋有蔡依林的演唱會在晚上10點半結束，松山新店線將會提供南京三民站、台北小巨蛋進站單趟免費搭乘的優惠措施，直到凌晨6點為止，減少板南線跟紅線的疏運壓力。
李四川提醒交通局說，去年張惠妹的演唱會是唱到跨年完，今年蔡依林在10點半就結束，不會像去年，民眾出來就用專車送到綠線去，也許有些民眾會往廣場來看跨年，這些人潮的路線是從地下通道到國父紀念館過來，還是從忠孝東路上面過來，交通局要進一步地做規劃，跟大巨蛋要做更細節的交維，也包括交通警察部分做比較詳細的規劃。
蔣萬安指示警察局交通大隊、交通局，針對李四川所提醒的人流，特別留意妥善規劃。
