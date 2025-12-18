「聽希望在唱歌」全台巡迴最終場林口長庚登場 用經典歌曲陪伴癌友

癌症希望基金會與林口長庚醫院攜手合作，也是今年「聽希望在唱歌」全台巡迴的最終場，主題是「光與陪伴」。圖：林口長庚提供

林口長庚醫院持續關注癌友及家屬的身心靈照護，自2014年起辦理癌友歌唱、才藝比賽等，透過各種形式的表演，讓癌友重新出發展現自己，更有勇氣面對疾病，成為抗癌勇士。林口長庚醫院每年也配合國健署全方位癌症防治策進計畫，針對不同癌別辦理音樂響宴活動及衛教推廣活動，林口長庚醫院林永昌副院長表示，每次看到癌友認真練習，並在舞台上自信的演出，都讓我特別感動，希望能持續透過音樂、故事與陪伴，帶給治療中的病人更多的力量與希望。「聽希望在唱歌」是由癌症希望基金會與各大醫院主辦，從1998年啟航，迄今共辦理27年，由北至南將演唱會開進全國各大醫院。昨(17)日睽違18年後再度與林口長庚醫院攜手合作，也是今年「聽希望在唱歌」全台巡迴的最終場，主題是「光與陪伴」。

國民媽媽林美秀走入觀眾席，陪伴病友、家屬及醫護團隊度過難忘夜晚。圖：林口長庚提供

林口長庚介紹，此次「聽希望在唱歌」希望透過癌症希望基金會的服務及音樂會，為癌友、家屬及醫護團隊帶來支持，並陪伴大家找回笑容與勇氣，凝聚更多的力量。癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師感動表示，「聽希望在唱歌，是基金會堅持每年要舉辦的活動，看到這麼多熱心公益的藝人朋友到場支持，不僅是感動，也是在告訴癌友，我們大家都在，你們並不孤單。」

療癒歌后曹雅雯透過溫柔歌聲關懷病友、家屬治療的辛苦。圖：林口長庚提供

有著國民媽媽之稱的林美秀，用一首「愛的禮物」做開場，緊接與林口長庚醫院副院長林永昌合唱「月亮代表我的心」，一同送出暖意，並邀請台下觀眾一起點亮手機，現場就像滿是星光的夜空，美不勝收。緊接鐵肺歌后彭佳慧帶著招牌歌曲「舊夢」出場，多首膾炙人心歌曲，現場人人隨歌哼唱，彭佳慧開心的表示，相隔10多年再次來到林口長庚醫院獻唱，既陌生又熟悉，但感動依舊不減。

彭佳慧（左二）與林美秀（左三）一同進入林口長庚腫瘤科病房探視，將希望與勇氣帶給住院。圖：林口長庚提供

壓軸演出的台語小天后曹雅雯，再次踏上為病友、醫護而唱的這個舞台，更深刻體會到治療與陪伴旅途有多不容易，在現場用一首首經典歌曲，傳遞著濃濃思念與感恩。最後並與癌症希望基金會的「希望手鼓樂團」演出經典歌曲「陪我看日出」，一同用歌聲、鼓聲，為2025年「聽希望在唱歌」巡迴演唱會畫下完美的句點。

參與演出的「希望手鼓樂團」中的12位成員有康復的癌症病友、陪伴的家屬、及治療中的病友，以台灣首位跨界手鼓世界音樂打擊樂演奏家黃馨慧老師領軍，憑著一股想要陪伴更多癌友的信念，集結不懂音符、五線譜的成員，成立了希望手鼓樂團以熱情的鼓聲傳遞希望的聲音，用行動告訴大家，無論在哪個階段，可以是快樂、健康的，更可以成為自己生命中的英雄。

