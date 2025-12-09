柳營奇美醫院舉辦「聽希望在唱歌、抗癌有我一起」關懷演唱會，院長周偉倪（左）和歌手黃嘉千對唱。（院方提供）

記者陳佳伶／新營報導

柳營奇美醫院攜手癌症希望基金會，九日下午在醫院一樓大廳舉辦「聽希望在唱歌、抗癌有我一起」關懷演唱會，由曹雅雯和于台煙等歌手接力演唱，吸引不少癌友、家屬與醫護同仁聆賞，感受由音樂所傳遞溫暖和力量。

柳營奇美醫院長周偉倪表示，今年與癌症希望基金會第十八次攜手舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，今年活動以「光與陪伴」為主題，期盼癌友與家屬了解，無論何時，只要你需要，希望都在身旁；也希望透過音樂的療癒力量，一路陪伴病人度過治療路上的每道關卡，凝聚醫療團隊能量，共同營造溫馨、友善的就醫場所。

柳營奇美醫院血液腫瘤科特聘教授曹朝榮指出，罹患癌症漫長的治療過程，常讓家屬及病人充滿憂慮與不安，醫院每年歲末時與希望基金會合作舉辦關懷音樂會，希望能為癌症病友在抗癌路上注入溫馨暖流，更有力量繼續向前行。

曹雅雯出席柳營奇美醫院的關懷演唱會，唱歌為病友和家屬加油。（院方提供）

在演唱會登場前，周偉倪、曹朝榮、血液腫瘤科主任林正耀、護理部長蕭素秋等人，分別帶領醫護同仁與志工走訪病房，送上「對症下飯癌症治療飲食攻略」一書，讓癌友對症下飯，抗癌更有力氣；也提供芳香療癒的擴香瓶等，精心準備的禮物代表基金會與照護團隊對病友的關心。

關懷演唱會由台語歌后曹雅雯、才女歌手黃嘉千、民歌天后于台煙壓軸接演唱，美妙的歌聲，感動在場者，病友和家屬在音樂陪伴下，暫時忘卻病痛及壓力。

柳營奇美醫院表示，將持續透過關懷音樂會、病友團體、衛教講座等多元服務；與公私部門、社區等建立多面向的抗癌資源管道，給予癌症病友和家屬提供全方位支持，讓病友在抗癌路上獲得力量和希望。