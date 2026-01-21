聽得懂才算潮 2026必會網路流行語8條

編輯/葉佳欣撰文

如果妳最近滑Threads、看留言區，常常有一種「我每個字都認得，但湊在一起完全看不懂」的感覺，請放心，妳不是退流行，只是還沒更新語言包。網路潮語更新的速度，本來就比換季還快，而且一半以上都不是字面就能看懂的意思。這篇就是給妳的2026潮語補課班，不用背，只要看懂，就能安心在網路世界潛水不被抓包。

1.YYDS

這個詞可以翻成「永遠的神」，但實際用法更接近情緒放大器。看到好吃的、好用的、表現超神的，都可以直接丟一句YYDS。如果妳不知道怎麼誇人，用這個基本不會錯。

社群網路潮語更新的速度，本來就比換季還快，而且一半以上都不是字面就能看懂的意思。圖/123RF圖庫

2.SLDPK

意思是「笑X到X街」的英文釋音，用來形容某一件事超級好笑。時常出現在年輕人使用的社群脆。

3.PUA

這個詞早就從社群紅到全民警戒。原意正是情感操控，舉例來說，對方先透過打擊妳，讓妳感覺到自己變成弱勢，再趁機操控妳的行為和情感。如果有人說「這很PUA」，通成是在提醒這個互動怪怪的，疑似有圈套。

4.破防

破防不是玻璃心，而是心理防線真的被打穿。可能是一句話戳中內心、一道影片太寫實，讓人突然情緒湧上來。這個詞帶點幽默感，用來承認自己被擊中，比直接說「我好難過」多了一層輕鬆包裝。

5.Stan

stan 由stalker（跟蹤狂）及fan（粉絲）組合而成，用來形容「死忠支持」。不一定是追星，也可以是支持某種理念、穿搭風格或創作者。當妳說「我真的Stan她的生活態度」，意思是：不是路過喜歡，是長期欣賞。

在一些不是很正式的電子郵件裡面，也能用網路潮語輕鬆表達用意。圖/123RF圖庫

6.Cheugy

這個詞來自國外，發音為CHOO-gee，用來形容曾經很流行、現在看起來有點過時的東西，像是一些老派的社群行為。重點不是批評，而是幽默地承認：時代真的有在往前。

7.mm7

mm7是一個廣東話潮語，通常用來指稱普普通通、勉強過得去的情境。它不是負評，而是一種很誠實的評價。適合用在餐廳、活動、內容心得，語氣比直接說普通來得溫和。

8.好99

「好99」是一種誇張式稱讚，很多人都會以「好99」來表達「好qq」（好cute cute）的意思。

結語

網路潮語不是要妳全部學會，而是讓妳聽得懂、不慌張。它們其實反映的是這個世代的情緒節奏：一邊自嘲、一邊清醒，一邊想努力，一邊不想再被消耗。當妳看懂這些詞，妳不只是跟上流行，而是更懂現在的人在想什麼。

