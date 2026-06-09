聽懂AI教父黃仁勳在說什麼的我們 都該抱抱自己！2大妙招教妳回應來自父母的制約

編輯/李明真撰文

日前AI教父黃仁勳在演講中拋出一句「被亞洲父母養大的孩子，一輩子都需要心理治療」，這句話瞬間像一顆震撼彈，在全球網友的社群動態裡引爆。

雖然台上的他帶著招牌的幽默微笑，但螢幕前無數個已經當上主管、人妻、甚至自己也生了娃的女性們，卻默默在心裡流下了兩行時代的眼淚。這句玩笑話之所以能一秒戳中大家的成長痛點，是因為我們長大後才發現，那些童年被植入的設定，早就把我們格式化成了隨時在倒數、停不下來的焦慮大人。

亞洲家庭經典教養公式

為什麼在亞洲家庭的灌溉下，我們長大後總是一邊牽著自己的狗，一邊看著鏡子裡的黑眼圈，滿腦子都在想著自己還不夠好？這源頭，其實藏在以下3個經典的家庭公式裡。

1.永遠在跟隔壁陳媽媽的小孩比賽

在亞洲父母的宇宙裡，有一隻隱形的怪獸叫做「別人的小孩」。從小時候比考卷分數，長大後比公司名號、比年薪、甚至比結婚對象和生小孩的進度。這種長期的「比較文化」，讓妳在潛意識裡內建了一套內耗程式，誤以為自己必須一直跑在最前面，才配得到愛與肯定。結果就是妳現在就算工作再順遂，只要看到社群媒體上別人出國度假或買房，心裡那股「落後了」的恐懼感就會抬頭。

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亞洲家庭教育非常擅長挑錯，而不是讚美。圖/123RF圖庫

2.考98分還會被問那錯的那題去哪了

亞洲家庭教育非常擅長「挑錯」，而不是「讚美」。當妳興高采烈拿著優異的成績單回家，換來的往往不是熱烈的擁抱，而是父母眉頭一緊，問妳那被扣掉的兩分到底錯在哪裡。

這種「不完美就是失敗」的制約，讓二十到四十歲的妳，在職場上變成了嚴苛的完美主義者。哪怕手上的專案已經拿到客戶的讚賞，妳依然會為了簡報裡一個微不足道的錯字，在深夜裡翻來覆去，甚至開始懷疑自己的專業能力。

3.聽話才是乖小孩的隱形情緒勒索

我們從小被灌輸最崇高的美德就是「孝順」與「聽話」。當妳試圖表達自己的想法，或是選擇一條不符合父母期待的路時，往往會被貼上「叛逆」、「不合群」或「自私」的標籤。這種氛圍培養出了許多習慣過度迎合、不懂得拒絕別人的職場便利貼女孩。妳總是在高壓的會議上吞下自己的意見，下班後還要扛著不是自己的工作，只因為妳的潛意識還在害怕看到別人失望的眼神。

如何回應父母的期待？

面對這些從小根深蒂固的制約，長大後的我們不需要真的怨恨父母，更不需要跟他們掀起一場家庭革命。畢竟他們也是在同樣焦慮的環境下長大的。面對這種高壓的父母，聰明的妳可以試著用以下2個更有條理的方式來溫柔回應。

建立一條隱形卻堅固的情感防護線

當父母又開始對妳的人生規劃、理財投資或是生活方式指手畫腳時，請記得在心裡為自己拉起一條防護線。妳可以在口頭上用「好喔，我知道了」、「謝謝妳的建議，我會參考看看」來當作太極推手，點頭微笑收下他們的關心，但轉過身後，依然堅定地按照自己的步調過日子。妳不需要用自己的人生去填補父母的沒安全感。

當妳步入職場父母還是對妳的人生規劃指手畫腳時，請記得在心裡為自己拉起一條防護線。並且堅定地按照自己的步調過日子。圖/123RF圖庫

自己重新定義標準

現在的妳已經不是那個需要伸手拿零用錢的小女孩了。妳有獨立的經濟能力，有自己的交友圈，更擁有決定自己快樂與否的權力。請試著把定義「成功」的遙控器從父母手中拿回來。今天有好好去重訓、做有氧，或是為自己和家人煮了一頓健康的晚餐、甚至只是下班後在沙發上好好放空，這些都是值得為自己鼓掌的成就。

黃仁勳這番話，其實更像是一張職場與人生的集體假單，告訴我們：停下來喘口氣吧，妳已經做得很好了。我們沒辦法重新選擇童年的生長環境，但人生自主權完全握在我們自己手裡。背起漂亮的包包，踩著自信的步伐，今天開始，試著把自己解救出來，學會對鏡子裡的自己說一聲：辛苦了，妳真的很棒。

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