聽損政大生通曉多國語言 獲羅東博愛醫院助學金獎勵

▲一一四年下半年度獎助學金得主、政治大學大四學生林翰，分享得獎歷程，自幼因病導致中度聽損，卻展現驚人語言天賦，不僅就讀法律系，並雙主修東南亞語文學系，精通多國語言。（圖：羅東博愛醫院提供）

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院於日昨舉辦獎助學金頒獎典禮。院方長年關懷在地清寒學子，每年定期頒發獎助學金，鼓勵學子克服逆境、持續向學。今年度下半年度獎助學金得主之一、政治大學大四學生林翰，自幼因病導致中度聽損，卻展現驚人語言天賦，不僅就讀法律系，並雙主修東南亞語文學系，同時精通英語，且自學西語、越語、日語等多國語言，他笑說：「雖然在聽力上比別人慢半拍，但說、讀、寫反而是我的強項。」

羅東博愛醫院持續投入公益，用獎助學金為學子加油。醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院長期投身公益，每年兩度頒發獎助學金給宜蘭縣內清寒學子，鼓勵在逆境中奮發向上、把握求學機會。每屆共有十八名大專院校學生及廿三名高中職學生受惠，陪伴他們在求學路上走得更穩、更遠。羅許基金會董事長許國文亦親自出席此次頒獎典禮，他表示，每每看見同學學有所成、逐漸尋得人生方向，並在台上真誠分享成長故事，就是對基金會最實質也最溫暖的回饋。他也期盼，藉由獎助學金拋磚引玉，讓更多企業與社會大眾一起關注清寒學子的受教權，一同為下一代搭起更堅實的後盾。

在頒獎典禮上，林翰引用政大教育系李淑菁教授的一句話勉勵同學：「不將任何事情視為理所當然，總能在銅牆鐵壁中找到行動的縫隙。」他說，聽損曾經帶來挫折與自卑，但也正是這個「缺陷」，教會他如何面對困難、尋找解方，如今他不再將自己視為弱勢，而是相信「我和別人沒有不同」。