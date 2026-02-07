聽朋友分享去查 新竹男才發現漏接教召令挨告！法官憑「這動作」判無罪

一名男子因漏接教召令慘遭挨告逃避兵役，最後因曾主動聯繫國防部解釋錯過原因而被判無罪。（示意圖非當事人，翻攝國防部發言人臉書）

男子阿邦（化名）平時在南部上班，雖然戶籍在新竹親戚家，可是全家人其實早就不住在戶籍地。直到某天聽聞朋友被教召，他好奇上網一查，才驚覺自己早已錯過報到時間，儘管發現逾期後更立刻致電後備指揮部想補救，但還是被檢方以意圖規避召集為由起訴，讓他覺得非常委屈。

在新竹設籍的阿邦平時都在南部打拼，導致教育召集令無法送達而挨告，檢方指控他涉嫌違反妨害兵役治罪條例意圖逃避兵役，但阿邦急忙喊冤，強調自己絕對沒有要躲兵役。阿邦解釋全家從小就掛籍在親戚家，實際上根本沒人住那。阿邦爸爸也出面作證，孩子長大後就獨自在外工作，戶籍地無人居住無法幫忙代收信件，並非存心漏接。

新竹地院根據哪些行為認定他無犯意？

另外，阿邦表示自己看到朋友被教召才主動上網查詢，當時發現錯過召集時間更主動去電後備指揮部詢問，也寫信向國防部澄清，並非針對教召才臨時搬家。新竹地院審理後指出，阿邦的戶籍從求學階段起就設籍新竹市，從學生時代就沒變過，並非退伍後為了躲避教召才搞消失。

法官最終判決？

法官認為阿邦在被檢調單位找上門前，就已經主動聯繫相關單位尋求補救，種種行為都顯示他主觀上並沒有逃避義務的意圖。最終，法官認定檢方舉證不足，判決阿邦無罪，可上訴。

