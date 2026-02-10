聽歌不用錢！蘋果突襲宣布Apple Music免費試用半年 3月5日前快去領

蘋果祭優惠，Apple Music新戶3月5日前申請，享半年免費試用。 圖：Gemini_AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 聽歌不用錢的機會來了。蘋果祭出最新優惠，只要是新用戶，即日起到3月5日前申請，原本只有1個月的免費試用期直接拉長到半年。這對還在使用其他平台，或猶豫是否付費的消費者來說，無疑是省荷包的好時機，若不想續訂記得期滿前取消。

這次的大動作搶客，明顯是衝著龍頭而來。根據最新的市調資料顯示，全球串流音樂市場目前由Spotify穩坐冠軍寶座，握有31.7%的市場以及龐大用戶群；反觀Apple Music排在第三名，市占率約12.6%。為了縮短雙方差距並吸引更多使用者跳槽，蘋果不得不端出更誘人的策略。

想要領取這份好禮，必須注意僅限「新訂戶」才有資格，且適用於iPhone、iPad、Mac電腦或是最新的Apple Vision Pro頭戴裝置。操作步驟如下：

1.確認裝置軟體已更新到最新版本。

2.開啟《Apple Music》App並登入帳號。

3.點選「開始免費試用」，若沒看到選項，去「首頁」找找就能發現。

長達半年的免費體驗期過後，系統會自動以個人方案每月165元續訂。目前台灣地區除了個人方案，還有每月90元的學生方案，以及每月265元的家庭方案可供選擇；此外，若是訂閱Apple One整合方案的用戶，也能享有聽歌服務。不想花錢的民眾，務必在扣款前手動取消。

