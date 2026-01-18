聽歌走路超紓壓！社群爆紅「Millennial Walks」運動 讓妳把日子走成詩

編輯/鄭欣宜撰文

如果妳最近發現，運動太累、冥想太難、滑手機又更焦慮，那麼近來爆紅的「Millennial Walks」，可能很適合妳。它不是健走比賽，也不是一定要破萬步的壓力來源，而是一種把走路，變成照顧身心的溫柔儀式。小編要在這篇文章告訴妳，「Millennial Walks」是什麼、怎麼做、為什麼會紅，以及適合邊走邊聽的中文歌單，全部整理給妳。

什麼是Millennial Walks？

Millennial Walks指的是沒有目標數字、不追求配速、不戴運動手環的無壓力散步方式。妳只要準備耳機，然後邊聽著2000年初期的流行音樂，邊聽邊走。妳可以空手、戴耳機，或什麼都不帶，只專心把注意力放回身體與周遭。它更像一段可移動的獨處時間，而不是運動任務。

廣告 廣告

最基本的規則只有三個：不趕時間、不回訊息、不比較。找一條妳走起來安心的路，公園、河濱、街區都可以。時間15到40分鐘都算數，走到覺得腦袋比較鬆了，就可以回家。沒有一定要完成的目標，就是它最療癒的地方。

施行Millennial Walks只要準備耳機，然後邊聽著2000年初期的流行音樂，邊聽邊走，幾乎不帶任何目標。圖/123RF圖庫

為什麼這種走路方式會突然流行？

因為大家真的累了。人們一邊被要求自律、一邊又被資訊轟炸，連休息都要有效率。Millennial Walks反其道而行，它不優化人生，只讓人們偷得浮生半日閒並且喘口氣。走路時，大腦會自然進入較放鬆的節奏，焦慮感下降，思緒反而更清楚。

這種散步方式有很多好處，第一，它幫妳把注意力從「腦內小劇場」拉回身體；第二，它給妳一個不被打斷的時間；第三，它用最低門檻，讓妳重新感覺到自己在生活，而不是被生活推著走。很多人走著走著，才發現情緒其實早就卡很久了。

生活或是職場會讓人產生很多煩惱和挫敗感，一定要安排紓壓的時間好好休息。圖/123RF圖庫

適合Millennial Walks的中文歌單推薦

傍晚下班後、晚餐前、或週末早上都很適合。尤其是那種「也沒發生什麼大事，但就是很煩」的時候，走一段路，常常比找人聊天更有用。因為妳不是需要答案，只是需要空間。

如果妳想聽音樂，建議選不太刺激，但有情緒陪伴感的歌曲。可以試試：

陳綺貞〈旅行的意義〉、告五人〈披星戴月的想你〉、孫盛希〈Someday or One Day〉、張懸〈玫瑰色的你〉、李友廷〈如果你也愛我就好了〉。這類歌的共通點是：不急著把妳拉走，只靜靜陪妳走完。

結語

Millennial Walks會紅，不是因為它多厲害，而是因為它很誠實。它承認我們需要一種不用表現、不用進步、不用產出的時間。當妳願意用走路，替自己留一段空白，妳會發現，身心其實比想像中更容易被安撫。下一次覺得世界有點吵，不用想太多，穿上鞋，走出去就好。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】