聽海湧導演主持交流會 助高雄青年認識影像產業

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局透過專案，委請「聽海湧」導演孫介珩與其團隊，在左營眷村舉辦「Open Day:影像產業交流會」，透過實務經驗協助高雄青年認識影像產業，進而打造友善影像創作環境。

青年局說明，運用114年度補助創業育成機構及青年職涯發展活動計畫，支持溺斃巨人有限公司推動「看不見電影院實驗室」，於左營區建業新村舉辦「Open Day：影像產業交流會」。

交流會集結聲音、剪輯、動畫及器材協力等約30位影視專業工作者交流對話，從課程內容、作品養成到產業趨勢共同探討南部影像職涯的下一步。

廣告 廣告

青年局長林楷軒表示，為擴大育成機構的培力量能，以「公私協力」為核心策略，透過補助機制支持民間團隊推動青年育成計畫，協助青年在專業學習、作品累積、人脈拓展與實務操作上獲得更完整的支持，進而順利銜接產業職涯。

以作品聽海湧榮獲第60屆金鐘獎迷你劇集(電視電影)導演獎的孫介珩，將多年現場經驗轉化為培力計畫核心，透過專案實作，青年能近距離觀摩專業影視團隊的運作流程、場務協作與職人精神，不僅累積作品，也在創作中探索故事與自我風格，逐步形塑南部影像創作者群體。

青年局表示，影像與新媒體需求持續攀升，未來將整合創業輔導、職涯發展與影視資源，並透過新媒體人才培育、青年創業補助等政策，協助青年投入影像創作與就業。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

入夜後北台灣轉雨！週四晚起天氣好轉 週末再度回暖

