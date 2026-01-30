聽聞加拿大欲棄購F-35！美大使強硬威脅：如果不買、美軍只能頻繁「路過領空」自行防衛北境

美國不只就關稅施壓「不聽話」鄰居加拿大，近期更透過自家大使，威脅渥太華履行並完成88架F-35匿蹤戰機（F-35 Lightning II）採購計畫，否則加拿大未來將自食惡果，而且別怪華府沒有預期提醒。

加拿大《國家郵報》報導指出，美國現任大使彼得．霍克斯特拉（Pete Hoekstra）日前受訪時表示，倘若加拿大未依現有計畫、完成採購88架F-35A戰機，屆時北美防空司令部（NORAD），這個防禦北美大陸聯盟，將面臨「重大改變」，受到加拿大的選擇，五角大廈很可能不得不調整相關防禦作業模式。

舉例來說，他判斷、華府很可能必須為美國空軍（USAF）購買更多戰機，並更頻繁地派遣它們進入加拿大領空，藉此應對北境對美國構成的持續威脅。因為在他看來，假如加拿大不再提供或支援維持這項防衛能力，美國就必須自行填補這些防衛缺口。

長年以來，NORAD主要任務涵蓋北美空域的航空預警、指揮與防禦，仰賴橫跨美加邊境的整合式雷達、衛星與戰機網絡維持。這套體系，能確保無論戰機位於邊境哪一側，都能最優先出動距離最近的戰機升空，對潛在威脅進行攔截，藉此提升反應速度與最大化運用資源。

瑞典紳寶旗下最知名的「獅鷲」戰機。（翻攝自SAAB官網）

糾結十年才決定買F-35

歷經長達十年糾結後，加拿大2023年1月決定，與美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽署一項190億加幣（約新台幣4422.7億元）採購合約，計畫在2032年前分四個階段、購入總計88架F-35A戰機，汰換加拿大空軍（RCAF）垂垂老矣的CF-18「大黃蜂」戰機。

但此採購計畫，卻在新總理卡尼（Mark Carney）上任後，因為美加兩國關係緊繃狀態，宣布「重新檢視」採購案，先接收已付款的16架F-35戰機，至於其餘72架、將時由加拿大官員與國防專家評估，究竟要繼續維持原案採購，或將資金移往其他選擇，像是瑞典紳寶的獅鷲戰機（Gripen）。

華府怎會不懂加拿大的心思，針對這個正在悄悄發酵的可能選擇，霍克斯特拉在訪談中明言，如果加拿大空軍只接收、已付款的16架F-35戰機，那未來美軍將被迫、更頻繁介入加拿大空域行動。因為在美方看來，來自瑞典的獅鷲戰機，無論在互通與整合性都不如F-35，勢必將影響北美防空司令部的合作基礎，讓美國「付出更多力氣」，填補防衛可能出現的缺口。

加拿大空軍現役CF-18大黃蜂戰機。（翻攝自加拿大國防部）

部分軍事專家則對此說法非常不以為然，反質疑美國大使發言，似乎已構成「公開威脅」。曼尼托巴大學國防與安全研究中心主任、加拿大重要的NORAD學者查隆（Andrea Charron）認為，這種公開口水戰、最終只會讓敵人得利，卻削弱盟邦之間共同嚇阻力的可信度。

另一名前加拿大高階國安官員則表示，美國大使的言論，很顯然就是一種政治施壓，意在迫使加拿大政府乖乖就範。

美加裂痕擴大

加拿大之所以重新檢視F-35採購案，理由絕對脫離不了美國總統川普（Donald Trump），他不只對加拿大施加、前所未有的高額關稅，甚至公開稱呼這個鄰居盟友為「美國第 51 州」。

在這個基礎之上，加國官方憂心，隨著政治對立和潛在各種矛盾愈來愈多，川普政府很有可能、藉由限制零件供應與軟體升級，將戰機控制權「武器化」。這點就讓渥太華非常苦惱，進而才開始出現尋找新廠商的念頭。

看準這個良機，瑞典國防大廠紳寶（Saab）隨即向加拿大武裝部隊提出方案，願意出售72架獅鷲E/F型戰機，外加6架GlobalEye空中預警機，同時還給出在加拿大本地建廠生產承諾，與加拿大航太製造商龐巴迪（Bombardier）合作，替當地創造數千、乃至上萬個就業機會。

如今加拿大政府與專家仍在評估，獅鷲和F-35兩款戰機，對於該國防衛與經濟層面的影響，已經未來實質可行性。不過，在加拿大空軍內部，仍有大量支持美製匿蹤戰機的聲音。新任空軍司令史派瑟中將（Lt.-Gen. Jamie Speiser-Blanchet）就是支持F-35的其中一名高層。當地也有媒體在報導中提到，加拿大國防部曾在2021年進行評估，報告中F-35 在軍事能力項目中，獲得95%高度評分。相較之下，紳寶提供的獅鷲E型，僅獲 得33%，在滿分60分評比中只拿到19.8分。

