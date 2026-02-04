聽聞吳敦離世「非常震驚」！林志穎悲慟：謝謝吳哥的堅持與貢獻

林志穎走紅當年，受到吳敦的照顧。（圖／陳素貞攝）

竹聯幫大老、前總護法吳敦於3日傳出離世消息，享壽77歲。吳敦被視為多位巨星背後的重要推手，曾捧紅林志穎、金城武、徐若瑄、賈靜雯等知名藝人。「小旋風」林志穎獲悉噩耗後，也透過吉米工作室發出聲明致哀，「這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走」。

林志穎表示，「聽到這個消息非常的震驚，自己出道時也非常感謝他的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」

吳敦過往曾有「鬼見愁」封號，因涉及江南案遭捕，出獄後轉戰演藝圈發展多年，曾經於7、80年代挖掘許多當紅名人，成為巨星推手，曾是賈靜雯、釋小龍、徐若瑄、金城武等人走紅的重要貴人。據悉，吳敦目前靈堂設置於北市民權東路的會館，預計15日於北市懷愛館舉辦告別式，各方人士將前往哀悼。

