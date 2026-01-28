聽見樓上激烈碰撞聲 河正宇自曝拍新片因孔曉振得盲腸炎

河正宇（後）與孔曉振時隔13年後，再度攜手合作拍片。（采昌提供）

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》，即將於2月6日在台上映，全片集結孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演，這也是孔曉振與河正宇繼電影《真愛，純屬虛構？》之後，時隔13年再度合作。

河正宇透露為了邀請孔曉振演出，不僅全力修改受到她「史詩級惡評」的劇本，更誇大表示：「妳一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」這也讓孔曉振笑說：「得不得獎並不重要，我最渴望聽到河正宇稱讚『這個演員真的演得很好！』」

尤其孔曉振更像是整部電影的製作人與行動隊長，不僅協助牽線讓李荷妮加盟演出，更因為她是唯一能在片場「制得住」導演河正宇的人，讓河正宇壓力大到笑稱自己在殺青後得了盲腸炎：「有80％絕對是因為孔曉振！」

孔曉振在《四人行，不行》當中，飾演婚姻關係曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師，因為聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，因此喚醒她內心慾望的鬧鈴，讓她邀請樓上夫妻共進晚餐，卻意外演變成一場失控的情感告白。

