聽見護理韌性光芒「護理心聲代」Podcast溫暖上線

衛福部照護司委託規劃製作的全新Podcast節目「護理心聲代」正式開播，主持人凱爺（唐源駿）首集與資深護理師王馨儀（右）對談，探討護理政策、職涯初衷與挑戰。（資料來源：衛福部照護司）

產業中心/綜合報導

隨著醫療環境快速變遷，護理師如何在白色巨塔的高壓挑戰中，平衡專業、自身權益與人性溫暖？衛福部護理及健康照護司透過委託規劃製作的全新Podcast節目「護理心聲代」正式開播，透過主持人凱爺（唐源駿）每集訪問不同領域的資深護理師，層層剖析來賓的自身經歷，帶領聽眾深度探討護理政策轉型、職涯初衷與挑戰。

根據數據顯示，護理新手上路前三個月的離職率高達25%至30%。為了緩解此現象，衛福部積極推動「護理新手臨床導師制度」，藉由資深護理師擔任新手導師（Mentor）之溫暖支持，降低學用落差。在首集節目中，資深護理師王馨儀分享她作為導師的「片語小天后」經驗，當時她體恤學弟妹在電腦化記錄時代，常因撰寫報告而延誤下班，親自研發「片語填空題」模組，幫助新人縮短加班時間，讓他們能有時間休息，感受到工作的意義。王馨儀更感性鼓勵新進護理師，「要有被打擊成千瘡百孔的勇氣，才能從谷底慢慢往上，找到屬於自己的位置。」她認為，以耐心逐漸補足經驗缺口，只要跨出那一小步、都是進步。

個案管理師武芮竹（右）於節目中暢談自身經驗，認為護病比優化不只是改善勞動條件，更是為了確保病人的醫療質量與安全。（資料來源：衛福部照護司）

節目也關注護理環境的體制改革，包括政府積極推動的「三班護病比」正常化與夜班費補助政策。個案管理師武芮竹指出，過去白班護病比高達1:10，護理師往往只能處理發藥、量血壓等臨床瑣事，「我們不是沒溫度，而是沒時間發熱」。她坦言，等到護病比逐步改善至1:6時，才真的能多出時間，提供真心的同理與陪伴，例如在癌症病人家屬崩潰時，遞上一張衛生紙，或是針對複雜的蕈狀傷口，主動為病人尋找更舒適的固定方法。武芮竹強調，護病比優化不只是改善勞動條件，更是為了確保病人的醫療質量與安全。

針對護理職場普遍存在的職業倦怠，王馨儀建議，當感到疲憊時可以透過換院區來更換上班的風景，雖然一樣是照顧病人，但心境也會隨之更新。武芮竹則提醒護理同仁「專業就是你的退路」，鼓勵新生代積極與管理階層溝通權益，並建立起「先把自己顧好，才有能力照顧他人」的觀念。「護理心聲代」是一檔專為護理師製作的Podcast節目，邀請不同世代的護理從業人員分享臨床智慧、政策見解與生命故事，已陸續於SoundOn、YouTube、Apple Podcast、KKBOX、Spotify頻道等各大平台更新上線。該節目為衛生福利部廣告製作，歡迎自各大平臺搜尋Podcast《護理心聲代》，或是點選連結：https://linktr.ee/nursingvoices.tw 收聽。