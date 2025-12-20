聽見22歲女兒房內「啪啪聲」！媽媽「說這句話」卻被摔門狠酸：我是成年人欸

一名媽媽在家中聽見女兒房間傳來「奇怪聲響」。示意圖／取自免費圖庫pixabay

成年女兒住家裡卻聽見尷尬聲音？一位媽媽近日無奈發文表示，她22歲的女兒仍住在家裡，沒想到她某晚卻聽到女兒房間傳出性行為聲響，後來向女兒表示希望對方不要在家發生性行為時，卻遭女兒反嗆「自己已是個成年人」再摔門而去，也讓PO文曝光後頓時引起兩極熱議。

一位媽媽日前在社群平台Reddit上PO文表示，現年22歲的女兒如今還是和家人同住，平時也相當貼心，會替家人分擔家務。不過，原PO這天凌晨約1時左右躺在床上滑手機時，無意間聽到女兒房間裡傳出奇怪聲響，因此便走到女兒房門前敲門詢問，結果再度聽見「啪啪聲響」，這才意識到女兒正在發生性行為。

原PO表示，雖然明白女兒已是成年人，但當下仍覺得相當尷尬，後來回到房間、坐在床上時還對牆發呆近1分鐘：「我不是在生氣，比較像是震驚、不自在，還有一種說不上來的尷尬」。原PO透露，女兒後來還若無其事地走出房門，表現得一切正常，反而讓她覺得更加超現實：「而我只能站在那裡，假裝自己對手機內容非常有興趣。」

這名媽媽最後還是對女兒開口表示，自己對於女兒在家中發生性行為的舉動感到很不舒服：「我告訴她，我無法接受這種事情在我家裡發生」，結果隨即遭到女兒反駁。原PO表示，女兒堅稱自己已是成年人，反過來指責她過於控制，最後還氣得對她翻了個白眼、說了一句「哇，好吧」接著立即用力摔門回房。

原PO無奈表示，她當下有試圖和女兒解釋這是家人之間的「界線」問題，而不是想羞辱或道德譴責女兒，因此也覺得自己的感受被女兒輕忽：「我就這樣躺著，一直反覆回想剛剛發生的一切」，也不知道該道歉，還是該堅持立場：「但另一方面我又覺得，不想在走廊另一頭清楚聽到自己孩子在做愛，這樣的想法並不瘋狂吧？我這樣算不合理嗎？還是即便她是成年人，我也可以設下這樣的界線？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友鼓勵原PO可以和女兒進行一次冷靜的對話，重點放在彼此尊重，並認為「保持低調」本來就是有分寸的成年人應該做到的：「我兒子讓他女朋友在他家過夜時，我也肯定他們發生了性行為，但我沒聽到任何聲音，還有，你敲門的時候應該要等聽到『請進』才開門，因為她也是個成年人」、「成年人與孩子同住一屋簷下，成年人發生性行為是正常的，但成年子女發生性行為時卻被視為骯髒不堪、不道德的行為，這真是既怪異又荒謬，更諷刺的是，這些父母大多數還渴望抱孫。」

另外也有一名22歲的女兒表示，她與父母也有過類似對談：「說實話，我父母跟我談這件事時說過，最好的方式就是這樣說：『不管你做什麼事，在我看到和聽到之前，都是你自己的事，只有當我看到和聽到的時候，它才會變成我的事，如果我看不到也聽不到，那在我看來，什麼事都沒發生。』」留言在短短1天內就有逾9千人點讚。



