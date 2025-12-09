聽說很痛又怕不敢面對結果 醫師揭乳癌篩檢迷思：「3D乳房攝影」更精準

黃太謙副院長





國內乳癌發生率持續攀升，終身罹癌風險高達 1／10，郭綜合醫院醫療副院長一般外科黃太謙醫師表示，而且有愈來愈年輕化的趨勢，使乳癌成為威脅台灣女性最嚴峻的疾病之一。

「聽說很痛，又怕結果不敢面對。」這樣的遲疑，在台灣其實十分普遍，黃太謙副院長指出，即使傳統2D攝影成功降低乳癌死亡率，並讓85％的確診個案在早期被發現，但篩檢率只達40%，遠低目標值70%。臺灣女性還有另一層先天挑戰：高達70％屬於「緻密型乳房」，這使得傳統2D攝影在影像上容易出現遮蔽效應，讓腫瘤「隱形」。對年輕族群而言，這意味著更容易錯過早期發現的關鍵時機。

郭綜合醫院引進3D乳房攝影平台，被醫療團隊視為推動女性健康篩檢率的關鍵。其中最受矚目的技術之一，就是「舒適型壓迫板」。傳統壓迫板是平面的，會拉扯皮膚造成疼痛，而舒適型壓迫板可因乳房輪廓調整坡度，貼合乳房曲線，降低壓力，大幅減輕不適，93% 女性表示舒適度明顯改善。

3D 乳房攝影的本質革新則來自它的「逐層掃描」。專業人士形容：「傳統 2D 就像看書的封面，字句全部重疊在一起；3D 則像把書一頁一頁翻開，看得清清楚楚。」在拍攝時，X 光球管會沿弧形軌道快速捕捉多角度影像，再重組成厚度僅 1mm 的薄層。這讓醫師可以逐層檢視乳房結構，大幅降低遮蔽問題，提高早期偵測的可能性。

更值得關注的是影像品質的進化。郭綜合3D攝影提供「超高解析度影像」，能更精準呈現微小鈣化點—這是原位癌常見的早期徵兆。搭配「高階重組技術」，3D 數據可以直接生成 2D 影像，使受檢者無需再照一次傳統 2D，就能獲得完整資訊，輻射劑量也無需增加。乳房影像同時導入「人工智慧」判讀系統，會自動標記可疑的微鈣化群、結構不對稱或腫塊，如同醫師的「第二雙眼」，加速判讀流程，也讓影像品質的提升得以真正轉化為臨床效率。

這些技術整合後所帶來的效益，醫學證據支持：「3D 攝影能有效降低『偽陽性』、提高癌症偵測率，尤其對緻密乳房女性幫助更大。」醫療團隊列出建議族群，特別點名 40 歲以下女性、家族史患者，以及已知為緻密乳房者，都應考慮 3D 攝影作為篩檢工具。團隊也提出三大行動呼籲:第一，正視風險，不要等到摸到硬塊才就醫，因為那往往已非早期；第二，了解自己的乳房密度，一旦屬於緻密型，3D 攝影將是明顯更精準的選擇；第三，主動選擇，女性應有權利要求更舒適、更精準的篩檢，而非被迫在恐懼與疼痛之間妥協。

黃太謙副院長強調，乳癌可以是女性生命中的巨大陰影，但「早期發現」永遠是最強的武器。技術革新讓乳房篩檢不再只是義務，而能成為一種溫柔的保護。正如醫療團隊所說：「女人愛自己，從3D乳房攝影開始。」

