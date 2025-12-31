「聽說櫻花飄落的速度，是秒速5公分」 《秒速5公分真人版》經典故事再現

《秒速5公分真人版》是動畫導演新海誠第一部被真人化的電影。（UIP提供）

動畫導演新海誠的動畫電影《秒速5公分》（びょうそく5センチメートル）2007年於日本上映，累積票房約667萬美金(約7億日圓)，《秒速5公分》被譽為「新海誠宇宙的原點」，自電影上映至今已過18年，在日本與世界各地持續受到喜愛，是一部不朽的經典名作。時隔多年，日本大膽翻拍為《秒速5公分真人版》。

這是首部改編為真人版的新海誠作品，《秒速5公分真人版》於2025年10月在日本上映後，票房表現亮眼，吸引超過53萬觀影人次，日本累積票房突破23億日圓，感動口碑好評不斷。

執導真人版的是滿腔熱血的新銳導演奧山由之。他年僅 34 歲便獲得海內外高度注目，身兼影像導演與平面攝影師，曾經執導「寶礦力水得」的電視廣告，並拍攝過米津玄師〈感電〉、〈KICK BACK〉、星野源〈創造〉等音樂錄影帶。 2024年上映的獨立製片電影《長椅小情歌》也讓他的導演實力深受肯定，是日本影壇備受期待的創作者。本片是奧山由之的首部商業導演長片作品。

男主角則是松村北斗。他被新海誠評價為「最值得信賴」的演員，曾在新海誠的作品《鈴芽之旅》中擔任關門師宗像草太的配音。今年他在坂元裕二編劇的電影《跨越時空的初吻》中表現演技備受討論，深受許多一線創作者的信賴。本片是他首部單獨主演的電影。

他的對手演員是實力派的高畑充希，近年參演是枝裕和導演的《怪物》、李相日導演的《國寶》等熱門話題之作。此外還集結了森七菜、青木柚、木竜麻生、宮﨑葵、吉岡秀隆等豪華演員陣容。

電影主題曲為米津玄師的〈1991〉。1991 年是故事主角遠野貴樹與轉學生篠原明里相遇的年份，也是米津玄師的出生年。電影中的插曲則是原作中深受喜愛的山崎將義的〈One more time, One more chance〉，並且特別為電影製作新的混音版本。

《秒速5公分真人版》從2024年拍到2025年，橫跨四季，在東京、種子島等地全程以實景拍攝。奧山由之監督表示：「我想把自己內心所有的『感傷』全部留在這部作品裡。」由他打造的「奧山版〈秒速5公分〉」為日本電影點亮了新的希望。

《秒速5公分真人版》劇情大綱，1991年春天貴樹與明里在小學相識，即使分隔兩地，也藉由信件延續彼此的情感。然而兩人最後交換的是一個再會的約定。時光飛逝，來到2008年。在未能交會的命運中，兩人過著各自的生活。 永不褪色的記憶、對約定之日的預感， 跨越時間與距離，當時說的話仍靜靜飄盪。這是一段關於命運般的相遇，既恬淡又平靜的誓言故事。

