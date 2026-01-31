聽說海力士年終3百萬…三星員工怒了 6.4萬人形成「過半數工會」

圖為三星電子設於南韓器興的晶片園區。翻攝三星電子官網



據南韓媒體今天（1/31）報導，三星電子已有「單一工會」的成員數，達到約6萬4千人，超過公司職員人數的一半，是公司成立以來首次，現在仍須經過正式驗證，未來可能在勞資談判中，取得更大的交涉力道，據悉，三星電子的工會人數暴增，就是因為SK海力士，提出將近3百萬元台幣的年終獎金，讓三星的員工感到心理不平衡。

據韓聯社與《中央日報》等韓媒報導，三星電子首度出現「單一工會」的人數，超過職員總數一半的情況，這代表三星可能將從過去的「複數公會體制」，進入「單一巨型工會」的時代，業界一片譁然。

廣告 廣告

跨企業工會的三星電子分會1月30日，向公司發送公文，內文寫道：「工會會員數已超過職員數一半（6萬2500人），達到6萬4千人左右」、「建議由國家機構或法律事務所，進行第三方驗證，請公司在2月3日前書面回覆。」

報導指出，當談判力量集中於單一工會，該工會即可在勞資協商中，掌握主導權，如果依法發動抗爭行動，也可能導致公司的生產受阻，三星電子是否會配合，請勞動主管機關，正式驗證「過半數工會」，受到高度關注。

據悉，工會人數之所以暴增，就是因為近期的績效獎金爭議，近期南韓半導體業表現頗佳，三星電子將半導體（DS）部門的績效獎金，訂為年薪的47%，幾乎是一半左右，但競爭對手SK海力士的員工，平均可領取約1億3600萬韓元（約290萬元台幣）的績效獎金，將近3百萬元台幣，引發三星員工不滿。

三星電子的工會成員強調：「如果要稱為『第一名企業』，勞工待遇也應該排第一，依照SK海力士的獎金計算標準，三星半導體部門員工，應該可以拿到4億韓元（約8百萬元台幣）的績效獎金。」

即便「過半數工會」獲得驗證，仍面臨不少挑戰，其中最大的問題，就是如何協調各事業部門之間的立場，半導體產業雖然表現亮眼，但家電企業成績低迷，要訂出所有成員都滿意的勞工待遇，並不是容易的事。

更多太報報導

中共又一高官落馬！ 開會半小時前「部長消失」、整肅擴大中？

恭喜你沒升官！南韓上班族「逃避升遷」 開10個主管缺僅2人應徵…

【太想聊日本】天堂變地獄！9萬在日朝鮮人回歸「北韓使詐、日本推坑」法院翻案