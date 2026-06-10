聽賴清德推薦詞狂摸念珠 鄭朝方曝背後感人故事：是我從政初心

民進黨縣長提名人鄭朝方受訪。廖瑞祥攝



民進黨中執會今（6/10）正式拍板由竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並召開提名記者會，就在民進黨主席賴清德推薦鄭朝方時，鄭朝方顯得有些緊張，最後從口袋掏出一串念珠，緊握念珠聆聽。事後他分享尖石鄉「趙姆姆」（Sister Rosalie，趙秀容修女）的故事，「她是我從政的初心，彷彿她就跟我在一起」。

鄭朝方說，趙姆姆29歲隻身來到台灣，她是一位修女，走進了尖石鄉沒有水、沒有電的偏鄉，「她可以說是我從政的初心」，自己20多年前認識她，趙修女告訴自己如何照顧原鄉孩子，她創辦了一個幼兒園，那時候尖石後山的黑暗部落，一碗湯溫熱了一片山頭。在去年的4月25日，趙姆姆把這一串首尾念珠交給了他。

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鄭朝方說，「我那時候不懂，但我現在懂了，她應該是希望我繼續接續著她未竟之路，照顧原鄉、照顧新竹線。我想這應該是她要傳遞給我的愛吧。」

民進黨縣長提名人鄭朝方受訪。廖瑞祥攝

鄭朝方指出，趙修女的故事，非常動人的故事，是他從政的初心，所以今天特別把這串祈禱的念珠放在手上，「彷彿她就跟我在一起。」鄭朝方握著念珠的手向上方指，望向上方。

趙姆姆去年5月30日離世，鄭朝方曾發文哀悼，來自義大利薩丁尼亞島的趙姆姆65年前來到台灣，超過一甲子的奉獻給原民偏鄉幼兒教育的尖石方濟托兒所，她是尖石的媽媽，姆姆最會說的就是客家話，也會說原住民語，在那個物資貧乏的年代，是無數原民孩子夢裡的港口，一鍋湯，一句話，一雙手，65年的歲月，溫熱了整座山，她如同台灣的德蕾莎。

鄭朝方當時說，「我們最後一次見面，是上個月的4月25日。她說從我的眼神看到疲憊，要我不要太完美主義，好好照顧自己，不要太累了，我想除了我母親之外，全世界最了解我的人，應該就是她，我在趙姆姆的懷裡得到了最大的溫暖與鼓勵，她也是我夢裡的港口。但我沒想到，那會是最後的見面。」

鄭朝方2025年發文緬懷趙姆姆。摘自鄭朝方臉書

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