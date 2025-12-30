聽過BCAA支鏈胺基酸嗎？是很多健身族的心頭好
聽過BCAA支鏈胺基酸嗎？是很多健身族的心頭好，但其實它不只運動的人需要，其實有些族群都需要BCAA來守護肌肉哦，今天營養師就來解說BCAA支鏈胺基酸到底是什麼？怎麼補？才能真正幫助身體！
先說什麼是BCAA支鏈胺基酸 (Branched-Chain Amino Acids) 由白胺酸 (Leucine）＋ 異白胺酸 (Isoleucine）纈胺酸 (Valine) 三種人體不能自行合成的三個 #必需胺基酸
BCAA 好處、適合人群有哪些呢？ 增強恢復 運動前可以增加表現 提供更持久的能量 運動後幫助加速恢復 緩解肌肉疲勞 適合適合運動前後補充
守住肌肉質量 可抑制肌肉蛋白質分解 防止肌肉流失、萎縮 適合長者、肌少症、減肥斷食、肌肉不均者
降低肝硬化併發症機率 肝硬化病人營養補充 降低肝硬化併發症 綴解肝腦病巒丶降低演孌肝癌機率 適合肝病患者
幫助增肌 BCAA不需要經過肝臟 就能在肌肉中作用 所以對於促進肌肉合成的效果很快速 適合運動人士補充
除了好處多多之外 這樣吃才可以有效補充 優先選天然食物：優質蛋白質中就含有BCAA 不需另外買補充品 運動前後補充：減少肌肉損傷 促進肌肉修復 晚餐、睡前補充：可在睡前期間促進肌肉生成
營養師小提醒： 消化問題者 腸胃功能不佳者 糖尿病或血糖需控制者 長期使用者 必須諮詢醫師、營養師
最後來看看BCAA 含量圖 其實日常三餐就能補到滿滿BCAA唷，海鮮、牛肉、豬肉、雞肉通通都是好來源（以下為每100克之BCAA含量）
海鮮類 小魚干 10059 mg 鮭魚 4682 mg 紅蟳 3556 mg 草蝦 3477 mg 虱目魚 3434 mg 石斑魚 3383 mg
牛肉類 後腿肉3876mg 肋眼 3869 mg 紐約客 3844 mg 牛腱 3763 mg 菲力 3515 mg 板腱 3504 mg
豬肉類 後腿肉 3645 mg 腰內肉 3318 mg 梅花肉 3305 mg 豬前腳 3276 mg 腱子肉 3245 mg
雞肉類 雞胸肉 3921 mg 里肌肉 3873 mg 骨腿 3171 mg 二節翅 2635mg 棒棒腿 2425 mg
不論是不是健身族，BCAA對肌肉維持都很重要，從日常飲食挑對食材，就能讓身體默默補好補滿，幫你維持肌肉量，提升代謝力守住健康。
