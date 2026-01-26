聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開
記者林昱孜／台南報導
台南一名患有高血壓的鄭姓男子，長期以來只顧著回診拿藥，對醫師建議的「大腸癌篩檢」總是拖延。直到在醫師苦口婆心勸說下終於受檢，竟發現糞便潛血嚴重超標，確診為第一期大腸癌。所幸發現得早，鄭男經治療後恢復良好，至今已健康生活了10多年，讓他直呼：「還好當時有聽醫師的話！」。
台南市立醫院癌症篩檢中心主任吳坤陵指出，癌症已連續40多年蟬聯國人十大死因首位，光是去年全台就有5.3萬人因癌離世。為了幫民眾把關，台南市立醫院癌症篩檢中心邁入第15週年，今年更配合國家政策，在原有的五癌篩檢外，新增「胃癌篩檢」，正式升級為「六癌齊發」防護網。
台南市立醫院連續三年拿下全國區域醫院「大腸直腸癌最佳救援王」，肺癌篩檢人數也高居全市第二。院方更引進兩台高階512切電腦斷層掃描儀，加速判讀時間，減少民眾等待焦慮。吳坤陵醫師呼籲，癌症篩檢能「救命於無形」，現在更有免費資源可用，民眾應善用「愛篩檢平台」為自己與家人的健康買保險。
更多三立新聞網報導
菲籍妻返鄉！綠帽尪幫買「伴手禮」做面子 滑「抖音」驚見妻和小王打啵
婚俗吵到分手！妹子氣他「斷聯」發黑函：無極限大渣男 未婚夫求償百萬
現場畫面曝！桃園賓士男酒駕拒檢逃6KM「自撞鐵板燒店」 警槍上膛逮人
抓了就跑！桃園銀樓遭搶「42萬黃金」 2嫌犯觀音落網：逃跑過程中遺失
其他人也在看
40歲富二代血糖飆600！搶救3個月「雙眼仍失明」 絕望告別：要去安樂死
衛福部統計，糖尿病是國人位居10大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加。醫師林毅欣分享一個病例，指出一名眼科轉診過來的男患者，他因糖尿病視網膜出血，在治療過後視力仍無法恢復，因此絕望地向他告別。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
寒冬送暖到偏鄉！秀傳醫療攜手慈善團體走進六龜
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為關懷偏鄉弱勢族群，秀傳醫療體系南部院區（高雄市立岡山醫院、台南市立醫院、高雄秀傳台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農業淨零 種苗場：綠肥翻耕增碳儲量、提升稻作
（中央社記者汪淑芬台北26日電）農業部推動農業淨零，種苗改良繁殖場在水稻產區導入綠肥，並整合水稻輪作，不但增加土壤碳儲存量，還提升稻作產量。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
2026資源循環與綠智能論壇 宜蘭隆重登場
二O二六資源循環與綠智能論壇今(廿六)日上午九時在宜蘭縣政府二樓多媒體簡報室隆重登場，召集各界精英領袖人士並結合宜蘭縣內公益企業及基金會，由財團法人綠產業發展教育基金會召集人也是宜蘭大學教授陳浩賢主持，代理縣長林茂盛出席頒獎四十位優良學生獎學金得獎人，共頒發大學生十位、國中小學生三十位，一共四十位學生，除失能學生外皆出席參加，並由召集人陳浩賢頒發基金會聘書及捐助企業感謝狀。前台北教育大學校長莊淇銘教授、林宜隆教授、黃福來技師、李晃旭董事長、駱彥宏董事長，救國團宜蘭縣團委會總幹事林耀埜、縣府教育處副處長謝麗蓉共襄盛會。「資源循環與綠智能論壇」馬到成功讚！該論壇本於築橋鋪路、急難救助、功成不居、不稱己善、不揚人過之精神，每年例行舉辦獎勵優秀學生奮學向上，並灑下綠色希望的種子的 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
高雄推新政「安居+扶持」 40%婚育宅上線！三大加碼措施拚生育率
高雄市長陳其邁今（1/26）視察大寮社會住宅，宣布「婚育宅40%」及「育兒租金補貼2.0」雙軌政策拚生育率。陳其邁表示，首批154戶婚育宅將優先提供新婚及育有幼兒家庭入住，補貼新增三大加碼措施，最高可達2萬4000元，預計照顧1萬2560戶育兒家庭，實質減輕居住與育兒負擔。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
攀101成功 王必勝：賈永婕膽識不輸霍諾德
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午挑戰徒手攀爬台北101成功，全球在過程中都屏息以待。前衛福部次長王必勝在臉書表示，霍諾德完成挑戰，也恭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
青年百億海外圓夢基金計畫舉辦首梯圓夢成長營 (圖)
青年百億海外圓夢基金計畫舉辦首梯圓夢成長營，教育部長鄭英耀（後排中穿西裝者）前往活動現場，與青年互動。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
momo開出百萬發票！她花474元買行李箱套 抱走大獎
momo開出百萬發票！她花474元買行李箱套 抱走大獎EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
大腸癌連年高發！大腸直腸外科權威王照元示警：每32分鐘就1人罹癌，45歲起篩檢才能真正救命
大腸癌長年名列台灣最常見癌症之一，許多人直到便血、排便習慣改變才驚覺不對勁，但往往已錯過最佳治療時機。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長、大腸直腸外科權威王照元，來解析大腸癌常見症狀及治療方式。 王照元指出，大腸癌的威脅不是近年才出現，在疫情之前就已連續多年位居癌症發生率前段班，甚至平均每32分鐘就有1人罹患大腸癌，顯示這不是個別事件，而是全民都該正視的健康危機。幸福熟齡 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
霍諾德成功攻頂台北101！賴清德、蔡英文發文：讓世界看見台灣的勇氣
美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（A…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南北門頭港排水護岸整治完成 (圖)
台南市北門區頭港排水治理工程，採背填培厚及生態友中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
101國際行銷！ Netflix「魔王命名學」介紹台灣文化
台北市 / 綜合報導 傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），讓台北101成功躍上全球版面，而他攀爬路線上的各個魔王關卡，都被製作直播節目的串流平台Netflix特別命名，其中一個名字就叫做「龍」。Netflix透過影片表示，台北101上面的部分鋼鐵結構，取經自台灣廟宇文化，讓「龍」能協助台北101「抵禦不祥之物」。藉由Netflix的「魔王命名學」，台北101得到前所未有的國際級行銷。 艾力克斯征服台北101，讓人看得膽戰心驚，而他克服的每一道關卡，都被Netflix取了名字，像是將近5公尺的鋼鐵結構，叫做「THE DRAGONS」，Netflix特別在直播時介紹，這些就像台灣的廟宇，是守護台北101的龍，能象徵性地抵禦邪靈跟不祥之物。Netflix宣傳影片說：「這是Alex 征徒上第一個主要的挑戰，Alex 的挑戰已經正式開始了。」除此之外，還有「BAMBOO BOXES」，最後極具難度的高塔，各個環節則被稱作「THE OVERHANGS」，還有「THE SPIRAL」。Netflix的「魔王命名學」，讓節目更具磅礡氣勢，也讓全球觀眾，詳細認識台北101每一處細節，Netflix宣傳影片說：「Alex 能不能迎向挑戰，成功撐過去呢。」2004年12月31日，台北101落成啟用時，曾被視為世界最高建築物，但現在最高的是杜拜哈里發塔，接下來依序是馬來西亞吉隆坡默迪卡118，中國上海中心大廈，沙烏地阿拉伯麥加皇家鐘塔飯店，中國深圳平安國際金融中心，南韓首爾樂天世界塔，美國紐約世貿中心一號大樓，中國廣州和天津的周大福金融中心，以及北京中國尊。台北101宣傳影片說：「還記得嗎？那一年，第一次倒數的瞬間，全台灣的目光，都望向台北101。」台北101雖然高度掉到第11名，但除了跨年必備的精彩煙火，如今艾力克斯成功締造歷史，也為我國指標性地景，增添更多非凡意義，再一次成為國際熱議焦點。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
年輕人第一桶金計畫 川普28日將公布「川普帳戶」更多細節
美國總統川普預計在本周公布更多備受矚目的「川普帳戶」相關細節，這項計畫是為新生兒設立由政府資助的投資方案，目標是讓美國年輕人在出社會時已擁有「第一桶金」。川普將於1月28日在財政部主持一場活動，與高階行政官員以及關鍵利益相關人士共同出席。這項帳戶計畫納入《大而美法案》，其運作方式類似傳統的長期投資工具，但設有專門保護年輕儲戶的相關規定。僅限18歲以下人士申請......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
南山店首收5%服務費挨轟 壽司郎：體驗期間暫不收取
壽司郎微風南山店今（26）日起試營運，業者原先計劃加收5%清潔服務費引發爭議，隨後在臉書宣布體驗期間暫不收取該費用。不過網友仍持續批評，認為業者態度反覆，質疑日後仍會恢復收費。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
日本保養品牌Kristen Claire來台！ 阿部瑪利亞出席分享保養心得
財經中心／陳孟暄 林大帷 台北報導現代人因為工作時間不固定，熬夜、日夜顛倒，除了易顯疲態，也導致膚況不穩定，影響日常保養的吸收效率，看準台灣美妝市場，日本保養品牌首次進軍台灣，推出全新技術產品，主打吸收保濕，開發者庄司麻美親自到場坐鎮，還請來甜美女藝人阿部瑪利亞，擔任體驗大使，更大方分享如何保養。民視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
雙北AI公車站長阿明再測3週 20站乘客可踴躍提問
（中央社記者楊淑閔台北26日電）台北市交通局今天表示，繼去年8月首創「雙北AI公車站長阿明」辦理4站1週快閃訓練，即起到2月13日展開第二期20站3週訓練，語音辨識優化並可提供多元搭乘方案，盼乘客踴躍提問。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
坊間外泌體醫美廣告通通違法！衛福部：首波疑似違規4件「最重可罰2千萬」
再生醫療雙法今年元旦正式上路，但坊間外泌體醫美廣告仍充斥市場，甚至宣稱可「治百病」。對此，衛福部醫事司長劉越萍25日強調，目前尚無任何外泌體醫療廣告來申請「預審」，市面上所見廣告「通通違法」。元旦至今，已接獲4件外泌體醫美廣告違規案件，並於1月上旬移交地方衛生局調查。太報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
經濟部基金會淪「敗選退輔會」？ 王鴻薇：酬庸溫床
國民黨立委王鴻薇與羅智強踢爆經濟部底下的中小企業聯輔基金會，淪為綠營敗選選將的退輔會，例如董事長就是南投縣長敗選人徐定禎，甚至當中出現了創意私房高級會員，讓女性同仁備受煎熬。回顧民進黨執政10年來，頻繁調整政府組織，專責單位暴增39個，人事支出更增加近千億元，藍營就怒轟，這樣疊床架屋就是人事酬庸。 #退輔會#王鴻薇#羅智強東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 70則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 288則留言