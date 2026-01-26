聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

記者林昱孜／台南報導

台南一名患有高血壓的鄭姓男子，長期以來只顧著回診拿藥，對醫師建議的「大腸癌篩檢」總是拖延。直到在醫師苦口婆心勸說下終於受檢，竟發現糞便潛血嚴重超標，確診為第一期大腸癌。所幸發現得早，鄭男經治療後恢復良好，至今已健康生活了10多年，讓他直呼：「還好當時有聽醫師的話！」。

台南市立醫院癌症篩檢中心主任吳坤陵指出，癌症已連續40多年蟬聯國人十大死因首位，光是去年全台就有5.3萬人因癌離世。為了幫民眾把關，台南市立醫院癌症篩檢中心邁入第15週年，今年更配合國家政策，在原有的五癌篩檢外，新增「胃癌篩檢」，正式升級為「六癌齊發」防護網。

台南市立醫院連續三年拿下全國區域醫院「大腸直腸癌最佳救援王」，肺癌篩檢人數也高居全市第二。院方更引進兩台高階512切電腦斷層掃描儀，加速判讀時間，減少民眾等待焦慮。吳坤陵醫師呼籲，癌症篩檢能「救命於無形」，現在更有免費資源可用，民眾應善用「愛篩檢平台」為自己與家人的健康買保險。

