聽陳亭妃致詞頻點頭！賴清德幫繫上競選背帶 全程微笑喊加油

賴清德親自為陳亭妃繫上競選背帶，全程微笑，並跟陳說加油。 圖：高逸帆/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，總統暨民進黨主席賴清德子弟兵、立委林俊憲落敗。民進黨今（21）日召開提名記者會，賴總統與陳亭妃的互動備受關注。陳亭妃致詞時，賴清德頻頻點頭，講到台南是自己本命區的時候，甚至露出微笑。後續，賴清德也親自為陳亭妃繫上競選背帶，全程微笑，並跟陳亭妃說加油。

民進黨今天下午召開嘉義縣長、台南市長、高雄市長記者會，包括：賴清德、民進黨秘書長徐國勇、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘等人與會。

賴清德致詞時表示，他很高興報告今天通過三縣市候選人提名，都是民進黨執政縣市，現任縣市長執政成績斐然，深受該縣市民眾肯定與支持。

賴清德指出，賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘有共同特點，包括都是立委，而且都在立法院問政表現傑出、深耕基層，獲民眾肯定的資深立委。他說，賴當過三屆立委、陳五屆、蔡三屆，而且都在自己的縣市選區拿到最高票。

賴清德表示，賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘表現非常好，深受民眾肯定，對於縣市都提出非常好的藍圖，深信當選後，一定可以無縫接軌，讓縣市繼續往前進步。他也盼全國父老鄉親支持候選人，讓這三個縣市持續進步。

在黃偉哲與陳亭妃上台致詞時，賴清德也向媒體區露出微笑，似乎知道大家關注的事情。黃偉哲表示，他曾跟陳亭妃選舉過，但這就是民進黨。他從賴清德接下棒子，現在要把棒子在今年底交出去，希望接手的是最符合地方發展的人。

黃偉哲說，這個棒子要傳承到陳亭妃，成為台南第一位女性市長，未來一定能夠帶領台南持續成長茁壯。他相信，未來三位首長一定能夠密切配合，再造台南高科技以及經濟發展的另外一個高峰。

陳亭妃首先感謝賴清德，在過去奠下非常好的基礎，並感謝黃偉哲對這塊土地的用心，延續賴清德市長的精神，一步一步向下扎根。她說，她會將兩位市長所做的每一個建設，完完全全點、線、面向外擴大，甚至讓人民有感。

陳亭妃指出，台南是賴清德的本命區，要在2026穩固基本盤，甚至把量放大，結合更多力量，不同黨派的想法都納入，目的是在2028年賴清德連任時，要贏過2024的得票率。她也感謝林俊憲在第一時間致意。她說，「我們要往前邁進，要翻頁、翻頁、再翻頁，要讓台南第一位女市長改變我們台南。」

