聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
〔記者陸運鋒／台北報導〕聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。
警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言語表達，只見其心急如焚顫抖寫下「我忘記之前把機車騎去哪裡，也不知道停在哪裡」。
警方指出，受理後隨即調閱監視影像及車牌辨識系統展開尋找，一面安撫梁婦情緒，一面陪同其實地走訪台北懷愛館附近店家，果然在一間機車行口中得知，梁婦於一週前前來修車，因此研判梁婦就將機車停放在附近，最後在辛亥路三段人行道機格車，尋回梁婦愛車，而她也頻頻向警方道謝。
警方呼籲，若行車至較陌生地點、商圈及路口等易混淆位置，建議停妥後以手機拍攝周邊地標或路口資訊，以便日後快速確認停放位置，另台北市警察局設置手機簡訊報案專線0911-510-914，為聽語障人士及一般民眾提供另一報案管道，請民眾善加利用。
