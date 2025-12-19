聽障福音 智慧眼鏡即時翻譯對話字幕

美國新創公司XRAI，推出了一款智慧眼鏡，結合AI和AR，能將周遭對話即時轉換成文字，直接顯示在使用者眼前，讓聽障者不必擔心跟不上脣語，或是受限於手語翻譯，為無障礙溝通開啟新的可能。

如何讓聽障與重聽者，用「眼睛」聽見世界，答案是，戴上眼鏡。

知名主廚 柯布：「它讓我感到安心，我也不知道為什麼，就像是一種備用方案，(我們不需要他(手語翻譯員)了)。」

這款智慧眼鏡結合AI和AR擴增實境，能即時將環境中的聲音，同步轉換成文字，字幕就直接顯示在鏡片上，取代過去必須仰賴手語翻譯，或反覆確認內容的溝通方式。

XRAI行銷主管 布魯姆菲爾德：「只要戴上眼鏡，聽障或重聽者，就能立刻看到，周圍的人在說什麼。」

不只是全聾者，對於配戴助聽器的人來說，在吵雜環境中，往往一不留神就來不及讀脣語。

助聽器使用者 考格蘭：「如果因為某些原因，看不到說話者的嘴型，現在也可以靠它(眼鏡)，來理解他們所說的話。」

XRAI行銷主管 布魯姆菲爾德：「即使只有幾秒鐘的延遲，聾人或聽障人士就很難跟上，我們整合了領先全球的字幕引擎，結合了微軟、AWS和Deepgram的不同技術，打造出速度最快，且最準確的字幕平台之一。」

這款眼鏡支援超過300種語言，更強調速度與準確度，希望讓每一場對話、每一個場合，都成為無障礙的溝通空間。

