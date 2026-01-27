聽霍諾德講中文更有趣 《赤手獨攀台北 101：直播》中文配音版來囉

想聽聽看艾力克斯霍諾德一邊爬台北101，一邊說中文嗎？中文配音功能上線了。（Netflix提供）

當週日Netflix展開《赤手獨攀台北 101：直播》（Skyscraper Live）的時候，許多台灣觀眾都反應，直播僅有英文進行、也沒有中文字幕。好的，Netflix聽到大家的心聲，現在節目緊急上了繁體中文字幕，還有中文配音！連艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本人都有中文配音！

更妙的是，因為從主持直播的艾兒鄧肯（Elle Duncan）、來賓WWE摔角巨星賽特羅林斯、攀岩專家艾蜜莉哈靈頓（Emily Harrington），還有艾力克斯的太太桑妮 （Sanni）也通通說起了中文。許多觀眾發現這個默默更新的新功能後，覺得大樂，因為中文配音版本完全勾起了以前看迪士尼頻道的回憶，覺得好像小時候看《小查與寇弟的頂級生活》，甚至有網友說，聽著聽著，彷彿蘭小姐會從樓下走出來似的！

不過中文配音的稿子，跟繁體中文字幕不完全是同步的，主要是配音必須遷就於人物的嘴型，而字幕翻譯則是針對說話者的內容，這導致兩者之間會有些少許的誤差，但還不至於辭不達意。雖然中文配音版本帶來一種假假的感覺、意外的趣味，但是也有視障人士表示，這個版本可以讓他們更容易設身處地體驗到這次破紀錄的壯舉；還有一些觀眾，認為中文配音對於老人家、小小孩來說，更方便收看，理解這項活動。

除了中文配音以外，還有日語、土耳其語、西班牙語、法語、波蘭語、義大利語、德語、葡萄牙語跟韓語。建議大家可以切換各種語言，聽聽看各種語言的「台北101」怎麼發音。

