聽音樂會！ 卓榮泰盼「信賴」到每個國人心裡

行政院長卓榮泰於23日晚間出席國家音樂廳「愛與希望」感恩音樂會，由台北市信賴之友會所主辦。卓榮泰在活動中表示，希望「信賴」能深入每位國人心中，不只反映在政治工作表現或經濟成長數字上，更要深入社區與鄰里。他同時強調，明年度中央政府總預算中，社會福利預算達8118億元，佔比27.4%，顯示政府對社福的重視。

行政院長卓榮泰。（圖／TVBS）

這場音樂會是卓榮泰晚間的不公開行程，他受邀參加台北市信賴之友會舉辦的「愛與希望」感恩音樂會。卓榮泰在致詞時表示，賴總統一直希望「信賴台灣」能讓台灣人民對政府有所信賴，而這種信賴不應只體現在政治工作表現或經濟成長數字上，更應深入到每個社區、鄰里和國人心中。

卓榮泰在音樂會上侃侃而談，不斷強調要讓人民有所信賴。有趣的是，就在總統日前才提到看到許多巨星、天團來台開唱，代表台灣經濟進步、台灣人有錢有閒後，兩天後卓榮泰也來聽音樂會。他在致詞時回憶過去，提到在多次震災中，中央與地方政府投入大量資源合作，但最重要的還是全國人民的關心。

談到政府預算分配，卓榮泰強調，明年115年度的中央政府總預算中，社會福利這一項編列了8118億元，佔總預算比例27.4%，是最高的。他表示政府會用最大的力氣、最大的政策和最大的預算來投入社福工作。

卓榮泰也喊話表示，要透過民間單位才能讓社福工作做得更到位。他還幽默地自曝一件事：「常常要我去捐血，他明明知道我已經不能捐血，所以我都去看年輕朋友們捐血。」這顯示雖然他不能親自捐血，但對公益事業的支持從未減少。

