聽「假通靈」花60萬從母姓！基隆老闆走衰運 法院准改回父姓

基隆市1名經營漁業相關公司的林姓男子，先前誤信自稱「具靈異能力」的劉姓女子說法，花了60萬元改從母姓欲改運，沒想到夫妻2人和愛犬接連遇衰事，林男向法院聲請改回從父姓，獲准改回。

基隆1名林姓老闆誤信「具靈異能力」的劉女說詞，花60萬元改從母姓卻倒大楣，法院裁准林男改回姓氏。（示意圖／非當事人／取自pexels）

根據判決書，林男透過朋友介紹認識該名劉姓女子，劉女自稱有靈異能力，並指出林男至今家族無孫，是因為林母本是童養媳，未將子女冠母姓，導致祖先震怒，進而使家族運勢衰敗。同時劉女要求，林男必須送走以祭拜多年的神明、換掉神桌等，為此，林男前後花了60萬元處理，也到戶政事務所辦理母親去夫姓、林男和全家人改從母姓。

然而林男和家人從這天起接連遇上禍事，家中飼養7年多的愛犬當天莫名暴斃，林男則在數日後莫名腹痛且難以排便，之後住院接受手術，林妻也出現健康狀況不佳的問題。

同時，林男經營的公司變更姓氏登記後，也突然接到2次罰款通知，甚至還發生其住處磁磚脫落，砸到鄰居的採光罩玻璃，林男又賠了5000元。奇妙的是，期間林男受到林姓宗親、神明等託夢警告，林男一查才知，劉女多次用類似手法在基隆地區誤導他人改姓，驚覺上當。

由於現行法規規定，向戶政事務所申請變更為父姓或母姓以1次為限，不過《民法》第1059條第5項規定中，並未明文限制向法院請求裁判變更姓氏的次數。雖然林男已經使用過1次改姓機會，但因林男主張變更回父姓「林」，是為家族的歸屬感與自我認同，延續祖先奉祀，避免生活、情感方面的困擾，林母也同意林男改回父姓。

基隆地方法院審理時，審酌林母同意林男改姓，且改回姓氏也應能讓其保有對父系家族歸屬感和自我認同，也可延續祖先奉祀，並避免在生活上、情感上的困擾等，有利於林男，因此裁定准許林男再改回從父姓。

