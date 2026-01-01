聾人咖啡店近101 跨年延長營業國際交流

一家位在台北101附近的聾人咖啡店，跨年夜小小的店內聚集了不少聾人朋友用手語熱絡聊天，氣氛相當熱鬧。

「我想辦活動給聾人朋友，不管來自哪個國家，都可以一起參加一年一度的跨年活動。」布拉弗咖啡店老闆羅劍強說，3年前咖啡店搬到台北101附近，為了讓大家能就近聚在一起迎接新年，決定每年12月31日都延長營業到凌晨1點，也因此吸引不少外國聾人朋友前來，感受跨年的歡樂氣氛。

「我很開心能遇到這麼多聾人，在這家聾人咖啡店我度過一段很愉快的時光。新年快樂的義大利手語怎麼比呢？新年快樂。」義大利聾人 薩爾瓦多以國際手語分享示範。

日本聾人岡垣繪美也以國際手語回應：「看到台北101的煙火很開心，新年快樂的日本手語是新年快樂！」

不只外國朋友，也有台灣聾人專程前來和各國聾人交流「來了很多外國人，有義大利、日本，也有台灣，大家互相交流各式各樣的手語，讓我覺得很新奇。」台灣聾人周翊如以台灣手語表達。

儘管跨年夜天氣濕冷，沒能清楚看到台北101煙火，但絲毫不減聾人朋友的熱情。透過手語交流，在跨年夜建立起跨國情誼。

