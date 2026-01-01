聾人記者突破限制 聽奧採訪AI語音合成

將寫好的新聞稿輸入AI語音合成系統，再搭配影像剪輯 聾人記者也能獨立作業。這次公視的聾人記者前往東京聽奧，能夠即時為觀眾帶來第一手的戰報，就是因為有了AI工具的輔助。在採訪、寫稿後直接產出新聞，不必再拜託其他記者協助配音。

「我用ChatGPT幫我檢查文稿順不順；第二個是用Good Tape把語音轉文字，如果受訪者是口語回應，我可以即時看到文字，比較方便擷取段落寫稿；第三則是因為我沒辦法自己過音，所以攝影記者嘉堡會幫我把寫好的新聞稿轉成AI語音來過音。」公視聾人記者牛暄文以手語說明。

AI語音合成幫助聾人記者克服過音的困難，但正確性仍需要真人把關，等待語音生成與檢查成了新的時間壓力來源。

「一般我們記者在作業的時候是2人一組，然後文字記者和攝影記者在剪帶子的時候會相互去提醒、確認聲音跟畫面。搭配聾人記者的話可能就會產生一個問題是，這些事情就會變成攝影記者一個人的責任。」公視攝影記者吳嘉堡說明。

在時間壓力之外，AI語音合成雖然已經有各式各樣的聲音表現選擇，但仍然難以要求AI播報貼合新聞內容、精準呈現情緒起伏「第一局雙方激戰到deuce，台灣隊連拿兩分，先馳得點。」比較AI與真人的配音，雖然AI的語調不如真人生動，但仍為聾人記者消除許多阻礙。

「我一直覺得其實原本對聾人記者來講，他們對於採訪工作是被限制住的，那有了AI這個工具以後，他被限制的機會減少非常多，他可以獨立作業去完成一條新聞。」吳嘉堡坦言，這次採訪過程中確實看見AI工具讓聾人記者突破限制，產出屬於聾社群的新聞。

「因為所謂的手語它其實不是只有台灣手語，我們這次去東京有日本手語、有國際手語、美國手語，所以對東京聽奧相關的採訪方面，他其實是有他的優勢的，因為他能夠直接去採訪各國的聾人。」吳嘉堡進一步分享對這次合作的觀察。

「AI使我不再受限、開拓更多可能。讓我能夠跟聽人記者一樣，我覺得很棒。」牛暄文自豪地說。

AI工具正在同時重塑新聞工作與聾人生活，開啟聾人自立與文化平權的新紀元。