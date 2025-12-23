一名俄羅斯女子在台中大里區以「聾啞人士」身分向民眾兜售國旗籌措旅費，每面國旗售價新台幣100元，甚至連地方議員都向她購買。然而，警方與移民署調查發現，她持觀光簽證來台，卻從事與許可目的不符的行為，已違反「入出國及移民法」相關規定！目前警方已將她逮捕，並將依法執行強制驅逐出國，這名女子被遣返後將有3至5年不得來台的限制。由於類似案件層出不窮，民眾需提高警覺，避免愛心被濫用！

俄籍女稱聾啞賣國旗 議員掏錢後驚覺遭騙。(圖／TVBS)

一名自稱「聾啞人士」的俄羅斯女子近日在台中大里區向民眾兜售國旗籌措旅費，甚至連地方議員都向她購買，然而此行為已違反台灣法律。這名金髮女子以手持國旗進入店家、菜市場及議員服務處，並出示簡體字紙條表明身分及目的，每面國旗售價100元。經調查，她持觀光簽證來台，卻從事與許可目的不符的行為，警方與移民署已將她逮捕，並將依法執行強制驅逐出國程序。

「聾啞」俄女台中賣國旗！議員也買單 遞簡體字紙條騙百元。(圖／TVBS)

事件發生於12月22日上午，這名俄羅斯籍女子帶著國旗走進台中大里區的議員服務處，將旗子塞給議員後遞上一張紙條。紙條上用簡體字寫著她是聾啞人士，想了解台灣文化，正在賣國旗籌措旅行費用。台中市議員江和樹表示，當時他剛好口袋裡有100元就給了她，還很開心地和她拍照，希望將這個善舉分享給大家。然而，事後他在社群媒體上的留言才得知這可能是詐騙集團的手法。

「聾啞」俄女台中賣國旗！議員也買單 遞簡體字紙條騙百元。(圖／TVBS)

警方調查發現，這名女子的行為模式與過去類似詐騙案件相同。她鎖定的都不是觀光區，而是菜市場和一般店家，住宿地點也不是旅館，而是非法套房。當地警方與店家確認時，店家證實這名女子確實以步行方式前來推銷國旗，每面售價100元。

俄籍女稱聾啞賣國旗 議員掏錢後驚覺遭騙。(圖／TVBS)

被逮捕後，這名女子面對任何問話都沒有反應，全程不發一語，只透過手機進行交談，並表示這只是個人行為。移民署台中市專勤隊副隊長許竣翔強調，這名女子從事與許可目的不符之行為，已違反入出國及移民法相關規定，後續將依法執行強制驅逐出國。據了解，這名俄羅斯女子被遣返後，將有3至5年不得來台的限制。由於類似外籍人士兜售國旗的案件層出不窮，民眾需提高警覺，避免自己的愛心被濫用。

