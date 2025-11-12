肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸

社會中心／新北報導

曾嫌移送時大喊：「沒有正義，沒有和平」。（圖／翻攝畫面）

輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。

回顧案情，過去就讀輔仁大學哲學系肄業的曾男11日下午2時在輔大醫院泌尿科204診間看診時，卻突拿出事先藏好的美工刀攻擊名醫江漢聲，並高喊「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻奪門而出，仍遭美工刀刺傷右手和左腹部；經院內醫療團隊及時處置後無生命危險，目前狀況穩定。

曾男行兇後，隨即被醫院保全控制，轄區林口警分局也立即派員到場將曾男逮捕帶回派所偵訊，並查扣作案的美工刀1把；曾男遭警方逮捕後，仍一路大喊「沒有正義，沒有和平」，就連警訊完移送地檢署複訊時，都喊同一句，情緒相當激動。

輔仁大學附設醫院聲明：

一、一名民眾於門診就醫過程中，持美工刀攻擊醫師。院內同仁與保全人員第一時間上前制止，並立即通報警方處理，目前警方已將涉事者帶回偵辦。

二、受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查。

三、輔大醫院強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸，並持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。



