肇事前還在賣車！張紘愷起底「一頭藍髮」正面照曝…「奪命Fit」也入鏡

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記者羅欣怡／桃園報導

桃園30歲張紘愷，毒品前科累累，昨（11日）晚間毒駕拒檢不但賠上自己性命，還害死2名無辜的路人。挖出過往的判決，張紘愷從2018年開始就有吸毒前科，今年3月也才因毒品案被判刑。染著一頭藍髮的張紘愷，在龜山車行賣二手車，還會拍短影音，這次撞死人的Fit也曾入鏡過。

張紘愷昨（11日）上午還在臉書社團Po文賣車。（圖／翻攝自臉書）

張紘愷昨日上午才在臉書社團發文販售二手車，晚上就毒駕害死2人，也把自己的命賠了進去。今年5月23日，他頂著一頭快褪色的藍髮站在鏡頭前賣二手Fit，對車子的性能、年份侃侃而談，還說上路時車子一路緊咬賓士GLC250，臭屁的說「我還沒踩到底ㄟ」，影片畫面剛好掃過張紘愷的愛車，車尾貼著「藝」字貼紙的白色Fit，和這次事故中奪走無辜路人性命的車剛好同一台。

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從張紘愷過往判決來看，從2018年11月、12月間就因吸毒屢次遭判刑確定的紀錄，2022年還因施用毒品遭逮，並遭新北地院裁定送觀察、勒戒，經強制治療後認定無繼續施用毒品之傾向，因此於2023年3月13日執行完畢釋放。

張紘愷肇事車輛，也一度在短影音中亮相。（圖／翻攝自臉書）

但沒想到，張紘愷在釋放後3年內又再次碰毒，去年（2025）8月14日施打安非他命，又因交易依托咪酯煙彈為桃園警方查獲，經警採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，案件已由桃園地檢署檢察官起訴。

對於這次事故，張紘愷的越南籍阮姓妻子今日上午也到醫院認屍，對於外界詢問「知不知道他吸毒」，卻不願回應。桃園地檢署指出，已通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，提供家屬慰問金新臺幣5,000元，並偕同律師到場協助扣押張紘愷財產等法律服務，落實犯罪被害人權益保障。

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