肇事男連喝兩攤！上路200公尺就撞垃圾車 酒測值超標3倍

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

酒駕男撞死清潔人員，第一時間垃圾車駕駛衝到車尾關心，原來他跟死者是一對情侶，剛介紹女友來上班，工作不到3個月發生不幸，讓駕駛男友在路邊崩潰大哭！肇事者事後一直昏睡，經過起底發現，他是香酥鴨業者，昨晚先到中西區喝酒，接著到安平區續攤，早上8點多準備回家，開車2百公尺就撞上垃圾車！

垃圾車駕駛女友被撞進車底慘死。

目睹女友被捲進車底慘死，垃圾車駕駛悲痛大哭，第一時間白色轎車追撞上來，他從車頭跑來關心，慌亂中鞋子掉了，他匆忙穿上，又趕快跑去拿手機求救。

廣告 廣告

環保公司主管劉先生：「（駕駛）哭著打給我說什麼事，你慢慢講，那個助手發生車禍，助手腳斷了。」

女友被捲進車底慘死，垃圾車駕駛趕緊下車查看。

原來垃圾車駕駛和助理是男女朋友，他先到清潔公司上班，隨後介紹23歲女朋友來當助理，目前上早班，6點開始，他們搭一組定點收垃圾。

死者男友張先生：「（女友家）有兩個，都是女生，對，他們家人也是很努力的在工作。」

兩人在同一間公司上班，朝夕相處，沒讓其他同事知道交往關係，直到發生車劫，好感情才曝光，一想到女友上班3個月左右發生不幸，直擊車禍發生心痛不已，起底肇事後，一度昏睡駕駛是香酥鴨業者。

肇事鄭姓駕駛是香酥鴨業者。

香酥鴨業者（2023.12.27）：「有開過鹹酥雞的經驗，再拿出來再試。」

先用中藥香料把鴨肉醃到入味，接著下鍋二次油炸到酥脆，連骨頭都能吃的香酥鴨，鄭姓業者獨家研發。



警方調查，48歲的他15日晚間到中西區喝酒，接著到安平區續攤，16日8點多準備回家，才開車2百公尺就撞上垃圾車。

肇事鄭姓駕駛先到中西區喝酒，接著到安平區續攤。

環保公司主管劉先生：「（死者）滿安靜的，很親切，她會主動去幫助老弱婦孺（提重物）。」

同事眼中乖巧安靜的23歲陳姓助理，上班期間被撞死，家屬隨後到場悲痛萬分，喝茫的肇事者骨折開刀，女清潔員喪命，警方還要等他清醒之後，才能進一步釐清相關責任。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

失聯移工混入當保姆！才照顧9日「男嬰腦出血、手骨折」一度命危成弱智

涉貪案大辯論！柯文哲2度哽咽落淚 批黨檢媒一條龍勾結

台南垃圾車遭酒駕追撞隨車員亡 黃偉哲：加強取締

宜蘭礁溪溫泉馬拉松爆代跑 夫妻「互換晶片」禁賽1年追回獎項

