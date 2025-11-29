肇事畫面曝光！小黃司機左轉彎太猛 北市警局前撞分隔島翻覆

記者楊忠翰／台北報導

北市蕭男駕駛計程車自撞行人庇護島後翻覆。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區驚傳自撞事故，29日凌晨0時許，1名60多歲蕭姓司機，駕駛計程車行經景中街時，疑因轉彎時操作不慎，車輛失控撞上行人庇護島後翻覆，由於車禍現場就在文山第二分局門口，警員立刻外出查看，並對蕭男進行檢測，初步確認他並未酒駕或毒駕，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

文山第二分局表示，今天凌晨12時許，蕭姓司機駕駛計程車，沿景中街東往西方向行駛，當他欲左轉羅斯福路六段時，疑似一時操作不慎，導致車輛轉向過度，左側車身撞上行人庇護島後翻覆，整部計程車瞬間四輪朝天。

值班警員聽聞巨響，隨即衝出警局查看，同時通報一旁的消防分隊，經檢傷後發現蕭男毫髮無傷，警員遂對他進行檢測，酒測值為0毫克，毒品亦呈現陰性反應，因此排除蕭男酒駕及毒駕，至於詳細肇事過程及原因，仍待交通分隊進一步鑑定釐清。

文山第二分局呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，倘若自身對路況不熟悉，應立即減速慢行，預留安全的反應時間及空間。

