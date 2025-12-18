肇事車主找到了！三重小黑狗遭輾壓、網噴怒火 動保處「重罰17.5萬」

記者林盈君／新北報導

本月16日上午，新北三重光復路二段，一台黑色汽車輾壓小黑狗，過程遭網友PO文，怒斥車主「裝聽不到惡意輾狗」，引發網路討論。對此，新北市動保處獲報後，已火速介入調查，於附近工廠內找到受傷的小黑狗，所幸尚能行走，而警方也找出輾狗的駕駛，動保處依違反《動保法》開罰17.5萬元，而工廠（飼主方）未善盡管控犬隻，最高可開罰1.5萬元。

黑色汽車輾壓小黑狗，肇事車主遭開罰17.5萬。（圖／翻攝Threads@kero_hao）

據了解，肇事車主的輾狗影片，在社交平台Threads上發酵，瞬間引爆眾多網友的怒火，紛紛痛斥「根本故意的」，PO文網友也指出，當時有狂按喇叭提醒，但肇事車主依舊「裝聽不到」輾過小狗，用前後輪2度輾壓小狗，可憐的狗狗在輪胎下無助翻滾，最後一跛一跛的離去，畫面讓很多網友都不忍。

新北市動保處獲報後，隨即介入調查，並請警方協助找到肇事車主，最後於影片位置附近的工廠，找到受傷的小黑狗，所幸狗能行走尚無大礙，飼主也配合要求，立即送醫檢查，避免有內出血或其他傷害。而肇事車主則表示，當時因忙著處理事情，所以「沒注意到車前方有狗」，僅感覺車子有壓到東西且晃動，事後去找也沒發現狗，表示願意負擔動物醫療費用。

對此，新北市動保處指出，經檢視，犬隻走路尚無礙、外觀有皮肉傷，已要求飼主應盡速送醫檢查，而飼主未管控飼犬讓犬隻獨自外出，已違反動保法，最高可開罰1.5萬元。另外，車主肇事造成動物受傷，也未停車查看及送醫，違反新北市動保自治條、《動保法》等，共計開罰17.5萬元。動保處也提醒，民眾駕駛車輛應須隨時注意車旁狀況，一旦誤傷犬隻也應及時協助就醫。

