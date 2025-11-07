肇事逃逸挖出案外案！「假車牌男」栽了 從手作偽牌變手作餅乾

【警政時報 江雁武/台中報導】臺中市政府警察局第六分局近日偵破一起離奇的A3肇事逃逸案，原以為只是單純的「撞車逃逸」，未料背後竟暗藏一場自製偽牌的案外案，嫌犯從深夜「DIY」車牌掩飾罪行，到最後被逮捕送辦，諷刺地恐得在監獄裡「手做餅乾」度日。

車禍現場沒人影，警循偽牌查出陳姓男掩罪終落網。(圖/記者澄石翻攝)

案發當晚，一輛自小客車行經西屯區廣福路時，疑因車速過快或注意力不集中，失控撞上路邊停放車輛後立刻加速逃逸。警方接獲報案後隨即展開調查，循線調閱沿線監視器，初步掌握肇事車號，但細查後卻發現車輛顏色與型號明顯不符，顯示該車號「有問題」。

中市警六分局員警察覺情況不單純，立即擴大比對周邊監視影像與車牌資料，發現該名駕駛疑似使用偽造車牌。為釐清案情，警方報請臺中地方法院核發搜索票，前往陳姓嫌犯住處執行搜索，果然在屋內查獲多面偽造車牌，包括肇事逃逸當時所使用的號牌及其他涉嫌偽造的車牌。

據了解，陳嫌平日具備基本工藝技術，竟異想天開以手工方式製作假牌，用於躲避取締與交通監視系統偵測，沒想到一次肇事逃逸，反讓自己的「偽造手藝」東窗事發。面對警方查扣的鐵證如山，陳嫌坦承犯行，全案依《刑法》偽造文書、《道路交通管理處罰條例》及肇事逃逸罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

假車牌難逃真法網，肇逃男「創業失敗」改赴監獄再就業。(圖/記者澄石翻攝)

中市警六分局強調，偽、變造車牌常被不法分子用來規避監視或掩飾犯罪行為，嚴重影響警方偵查與社會治安。警方將持續結合路口監視科技與車牌辨識系統，加強比對異常車號，對於偽造或使用假牌者，將依法究辦、絕不寬貸。

警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，以為更換車牌就能規避查緝，最終恐得不償失。提醒駕駛人一旦發生交通事故，應依法停車處理、報警協助，逃逸只會讓罪責加重。這起案件不僅揭露了肇事逃逸的真相，也讓陳嫌從「手做偽牌」到「手做餅乾」，親身體會法網恢恢、疏而不漏的道理。

