肇逃挖出案外案 涉懸掛偽造車牌還起獲多面假牌

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局員警，偵辦一起交通肇事逃逸案。第六警分局表示，原以為只是單純的「撞了就跑」，但員警追查後發現，背後竟暗藏玄機。案發當晚，1輛自小客車行經西屯區廣福路時，突然失控撞上路邊停放的轎車，駕駛急忙掉頭逃逸。員警循線調閱監視器畫面，鎖定車號後卻愈查愈不對勁，原來肇事車輛型號、顏色不符，顯然車牌「有詭」。循線逮獲陳姓嫌犯，涉嫌懸掛偽造車牌，也起獲多起假車牌。

警方表示，1塊偽造車牌，成了案情急轉直下的關鍵。員警不敢掉以輕心，連日調閱數10支監視器畫面，鎖定嫌犯行蹤。為了釐清真相，員警向法院申請搜索票展開行動，果然查獲陳姓犯嫌，涉嫌持有多面偽造車牌。其中包括肇事時所使用的號牌，以及其他涉案偽牌。

第六警分局強調，偽、變造車牌，常被不法分子拿來規避監視器，或掩飾其他犯罪行為。偽牌常造成執法困難與社會治安隱憂，警方將持續加強路口科技監控，與車牌辨識系統比對，對違法者絕不寬貸。呼籲民眾，切勿心存僥倖，以身試法。

照片來源：台中市警方提供

